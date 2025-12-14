Futuros profesionales de la salud iniciarán artículo 8 en SNPS de Aragua

Los profesionales de la salud serán distribuidos en la red comunal de salud, en aras de fortalecer la atención médica primaria de calidad en las diversas comunidades

CIUDAD MCY.- Este viernes, la Autoridad Única de Salud del estado Aragua, Dra. Yosmary Lombano dio la bienvenida a los 133 futuros profesionales del área de la salud que cumplirán el artículo 8 (Rural) de la Ley de Ejercicio de la Medicina, en el Sistema Nacional Público de Salud del estado Aragua, en un emotivo acto realizado en el Módulo Docente de la Universidad de Carabobo (UC), del Hospital Central de Maracay (HCM).

En la actividad, también estuvo presente la Lcda. Velly Martínez, coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro; el dr. Benito Aguilera, director regional de Docencia e Investigación; Lcda. Mariela León; directora general de Recursos Humanos, Lcda. Yazmil Méndez, directora de Administración de la Corporación de Salud y directores de ÁSIC del estado Aragua.

Lombano expresó su orgullo y admiración por los nuevos ingresos al Sistema Nacional de Salud, «ustedes son esa semillita que está naciendo el día de hoy en nuestro sistema de salud, que me representará en cada uno de sus espacios y juntos vamos a mostrar que el sector salud está fortalecido para el bienestar físico de la población».

Informó que los profesionales de la salud serán distribuidos en la red comunal de salud, en aras de fortalecer la atención médica primaria de calidad en las diversas comunidades, cumpliendo con los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, junto a la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

