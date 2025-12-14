Ciudad MCY

GMIJS se desplegó en Sector Las Brisas

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

En una gran jornada de atención social que favoreció a los habitantes de la comunidad con una amplia gama de servicios

CIUDAD MCY.- En el marco de la Gran Misión Igualdad y Justicia Social, se desarrolló Jornada de Atención en Salud, en el sector Las Brisas, ubicado en el municipio Girardot del estado Aragua, en pro de fortalecer la atención médica de calidad a las comunidades más vulnerables.

En la jornada, se sumaron 228 personas atendidas en consultas de medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, planificación familiar, odontología, con el objetivo de brindar respuesta oportuna a los habitantes pertenecientes al Área de Salud Integral Comunitaria (ASiC), Gilberto Rodríguez Ochoa.

En la actividad, se brindaron en total 2 mil 160 atenciones integrales, además de pesquisas de diabetes, HTA, peso y talla, entrega de tratamientos y 13 mil 680 unidosis dispensadas, cumpliendo con los lineamientos del Presisente Nicolás Maduro, junto a la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

