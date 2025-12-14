Ciudad MCY

Arrancó en Linares Alcántara el plan 50 y 50 para la transformación de los servicios públicos

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

El Plan se consolida como la ruta a seguir, unir el Poder Popular con la institucionalidad para construir, paso a paso y de manera mancomunada, un municipio próspero y con servicios de calidad que todos merecemos.

CIUDAD MCY.- En el municipio Francisco Linares Alcántara, desde la Comuna Alexis Caro, se dio inicio al Plan 50 y 50, un modelo innovador de gestión pública que marca un hito en la administración local.

Bajo este esquema de corresponsabilidad, la comunidad organizada aporta el 50% de los recursos y la Alcaldía contribuye con el otro 50% y la mano de obra garantizando soluciones concretas y duraderas para transformar integralmente los servicios públicos.

Impulsado por el alcalde Víctor Bravo, junto al Poder Popular, este plan es la materialización de un gobierno que camina junto a sus habitantes, democratizando la gestión y priorizando las necesidades reales de cada sector.

Como muestra tangible de su arranque, ya se ejecutó la instalación de nuevas tuberías de aguas blancas en las comunidades de Villa Jardín y Las Américas, garantizando el suministro del vital líquido a cientos de familias.

El Plan 50 y 50 se consolida como la ruta a seguir, unir el Poder Popular con la institucionalidad para construir, paso a paso y de manera mancomunada, un municipio próspero y con servicios de calidad que todos merecemos.

Esta iniciativa se enmarca en las líneas de acción promovidas por la Gobernadora Joana Sánchez y el Presidente de la República, Nicolás Maduro, orientadas a fortalecer la gestión comunal y garantizar el bienestar del pueblo.

