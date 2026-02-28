Aragua protagoniza la nueva era de las bandas de marcha en Venezuela

Aragua demostró la voluntad de una juventud que ha decidido cambiar el ruido por la música y el estancamiento por la marcha firme hacia la excelencia

CIUDAD MCY.- Representando al estado Aragua en el Encuentro de Jóvenes de las Bandas de Marcha, los artistas de la formación y el ritmo se midieron ante la mirada del país, demostrando que detrás de cada uniforme hay meses de sacrificio, ampollas en las manos y una pasión innegociable.

El pasado encuentro de la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela no fue una simple reunión de músicos, fue un estruendo de identidad donde los colores amarillo, rojo y negro de la Banda Show Nuestra Señora de la Caridad ondearon con la fuerza de quien sabe que representa a todo un estado.

La atmósfera en el recinto era eléctrica; Más de 258 bandas federadas de todo el territorio nacional convergieron en un solo punto, pero el brillo de la representación aragüeña tuvo un matiz especial. Bajo la batuta de la disciplina, los jóvenes de la banda «Nuestra Señora de la Caridad» se convirtieron en embajadores de la esperanza.

Esta banda aragüeña, hizo vibrar los cimientos del complejo cultural más importante de Venezuela. Entre metales, percusión y una disciplina de acero, la delegación fue protagonista en un encuentro que selló promesas institucionales y el sueño de un Récord Guinness para la juventud bandista.

​​​​El evento contó con la presencia de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, y el ministro para la juventud, Sergio Lotartaro, quienes fueron testigos del potencial que reside en los barrios y caseríos del país. Para la delegación de Aragua, este viaje fue el fruto de una alianza estratégica entre el talento popular y el apoyo institucional.

UN HORIZONTE DE INSTITUCIONALIDAD

​La jornada dejó dos anuncios que marcan un antes y un después en el movimiento instrumentista venezolano:

​La creación de una institución para atender a las bandas show,que busca profesionalizar, dotar y proteger a estos colectivos que son, en esencia, escuelas de ciudadanía; recordando que el Reto del Récord Guinness, fue el anuncio de conformar la Banda Show más grande del mundo, una meta que pondrá a prueba la capacidad de coordinación de miles de jóvenes

REINA BETANCOURT

FOTO: CORTESÍA