Venezuela forma especialistas cardiovasculares y opera niños de otros países, informa Iturria

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud consolida su liderazgo regional mediante la atención quirúrgica de 86 niños y niñas procedentes de diversas naciones y la formación gratuita de equipos médicos extranjeros, así lo informó en una entrevista en el programa “A Pulso”, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria.

Del mismo modo, comentó que esta labor, enmarcada en la cooperación Sur-Sur, permite que pacientes de países como Gambia y Nicaragua reciban intervenciones de alta complejidad en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”.

Más allá de los procedimientos quirúrgicos, la funcionaria resaltó el impacto de la capacitación de talento humano internacional. Como ejemplo emblemático, Iturria mencionó el caso de Nicaragua, nación que carecía de intensivistas pediátricos y cirujanos cardiovasculares y que desde Venezuela, personal médico de ese país recibió instrucción especializada bajo un esquema de gratuidad total y apoyo social.

Del mismo modo, resaltó que a diferencia de los modelos educativos de otros países, el sistema venezolano “ la formación no solo no se cobra, sino que se le da beca al estudiante para que pueda cubrir sus mínimos gastos de manutención y el alojamiento en la residencia hospitalaria”.

Comentó que el objetivo central de estos programas consiste en que los especialistas regresen a sus países de origen para salvar vidas y fortalecer sus propios sistemas de salud. Comentó Iturria, que esta acción rompe las barreras geográficas para llevar bienestar a otras fronteras.

Finalmente, la vicepresidenta sectorial ratificó el compromiso del Estado con la salud como un derecho humano universal; además resaltó que la combinación de asistencia médica directa y formación académica gratuita posiciona a Venezuela como un centro de referencia para la libertad y la vida en toda la región andina y el continente africano.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA