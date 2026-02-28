Plan de bacheo y optimización vial avanzan en Mariño

La obra responde a la solicitud formulada por los vecinos a través del sistema 1×10 de Buen Gobierno y la sala de autogobierno comunal.

CIUDAD MCY.- Con la colocación de más de 420 toneladas de asfalto en dos parroquias del municipio Santiago Mariño, fueron activados el plan de bacheo y el plan de optimización vial, en articulación con la presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez; la vocera del Poder Popular de la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, a través de la empresa, Vías de Aragua y la Corporación Juntos Todo Es Posible.

Es importante destacar que una de las parroquias beneficiadas es Pedro Arévalo Aponte, específicamente en la comuna Aristóbulo Istúriz, donde recibió 120 toneladas de asfalto para la vía principal.

Así mismo, el alcalde del municipio, Santiago Mariño, Carlos Guzmán, desde la comunidad Valle Verde, informó que sostuvo un encuentro con las voceras del sistema de gobierno comunal y la sala de autogobierno, destacando el acompañamiento institucional a las obras priorizadas por el poder popular.

“Nos vinimos a la parroquia Pedro Arévalo Aponte, comuna Aristóbulo Istúriz, en cumplimiento de la segunda transformación que tiene que ver con los servicios públicos”, explicó el burgomaestre.

MÁS DE 300 TONELADAS EN SAMÁN DE GÜERE

De manera simultánea, en la parroquia Samán de Güere avanza el plan de optimización del asfaltado en la Calle Este I de la comunidad César Rodríguez Palencia, donde se ejecuta la colocación de 300 toneladas de carpeta asfáltica.

La obra responde a la solicitud formulada por los vecinos a través del sistema 1×10 de Buen Gobierno y la Sala de Autogobierno Comunal.

“Estamos acá en la comuna Legado de Chávez Fuerza Indestructible (…) acompañando esta importante obra comprende la mejora de la vialidad, gracias por supuesto a nuestra gobernadora Joana Sánchez, la secretaría regional de los servicios públicos y los cuatro niveles de gobierno”, manifestó Guzmán.

INVITACIÓN A LA CONSULTA POPULAR NACIONAL 2026

Durante las jornadas, Guzmán resaltó que las 29 comunas y circuitos comunales del municipio se preparan para la Consulta Popular Nacional prevista para el 8 de marzo de 2026, donde serán seleccionados nuevos proyectos comunitario, “8 de marzo, la invitación es a las urnas a escoger tu proyecto. ¡Que viva la comuna!”, reiteró el alcalde.

PRENSA MARIÑO | CIUDAD MCY

FOTO: MARIÑO