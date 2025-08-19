Aragua realizó Taller de Alto Nivel de planificación del nuevo sistema de Gobierno

*** Durante la jornada se plantearon las 7T para la acción transformadora, dando especial énfasis a las Salas de Auto Gobierno comunal y Poder Popular como pilar fundamental de desarrollo para Venezuela ***

CIUDAD MCY.- Con el objetivo principal establecer los lineamientos estratégicos que guiarán el desarrollo de la entidad en los próximos años, con las 7 Transformaciones de la Ley Orgánica del Plan de la Patria 2025-2031, el Plan de la Aragüeñidad, basado en las Agendas Concreta de Acción (ACA), y la Cartografía Social, se realizó el Taller de Alto Nivel de planificación del nuevo Sistema de Gobierno del estado Bolivariano de Aragua.

La actividad fue liderada por Ricardo Menéndez, Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación, la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, acompañados por Secretarios, Secretarias, Presidentes adscritos al Estado, Diputados, Legisladores, Alcaldes, Alcaldesas y el equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela en Aragua.

Durante la jornada se se plantearon las 7T para la acción transformadora que fortalecerá el socialismo territorial y avanzará hacia un desarrollo sostenible en salud, educación, cultura, turismo, servicios públicos y Ecosocialismo.

Asimismo se resaltó la importancia de las Salas de Auto Gobierno comunal y Poder Popular en la nueva gobernanza como el pilar fundamental del nuevo modelo de desarrollo para Venezuela, que aspira a ser inclusivo y próspero, basado en el respeto y la participación de todos los sectores de la sociedad.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA

Un punto crucial del taller de planificación fue el énfasis a la tercera trasformación que habla de la Paz, seguridad e integridad territorial para la nación.

El ministro Menéndez subrayó la importancia de la defensa de la soberanía venezolana.

‘’El presidente de la República ha planteado la continuidad de las líneas estratégicas sobre la importancia estratégica, específicamente la tercera ‘’T’’ la soberanía, la seguridad a la defensa en función del sistema territorial de nuestro país y por supuesto la gallardía de nuestro pueblo para defender en todos los esquemas y en todas las situaciones que se presenten’’ afirmó directivo ministerial.

El Vicepresidente Sectorial de Planificación enfatizó que la jornada de trabajo con los niveles de gobierno del estado Aragua, demuestra el contundente respaldo a la visión de defensa de la soberanía del país y de respaldo al presidente Nicolás Maduro.

Además, abordó la Transformación Económica dirigida a convertir el modelo el estado en sub regiones económicas, basadas en las inmensas riquezas naturales, agrícolas, industriales y costeras del estado, para avanzar en la economía productiva y que la entidad aporte a las potencialidades del país.

NUEVO MOMENTO HISTÓRICO

En el taller, resaltó que el Poder Popular es la brújula del proceso de la construcción del estado comunal, en el nuevo momento histórico de la mano de las Agendas Concretas de Acción (ACA).

La máxima autoridad de la cartera ministerial de Planificación, expresó que los planteamientos en las ACA hechos por las comunas deben ser cumplidas por los diferentes niveles de gobierno.

‘’ Cuando una comuna hace su ACA, eso es una visión obediencial para el trabajo de la Alcaldía y Gobernación’’ señaló Ricardo Menéndez.

Por su parte, la gobernadora Joana Sánchez, señaló que las nuevas transformaciones nacen del seno contundente del Poder Popular.

‘’Estamos recibiendo orientaciones necesarias, contundentes y muy propicias para lo que es el nuevo momento histórico, la nueva construcción del Poder Popular Comunal y los nuevos sistemas de Gobierno’’ expresó Sánchez.

En ese mismo orden de ideas la mandataria aragüeña añadió : ‘’ Nosotros como un Gobierno responsable, adaptado a los nuevos momentos, a los nuevos tiempos, a la nueva época, estamos acá asumiendo el Plan de las 7 Transformaciones, traducido en el Plan de la Aragüeñidad, con nuestro nuevo Sistema de Gobierno Popular Comunal, con las salas de autogobierno y la Agenda Concreta de Acción como máxima para seguir avanzando en la construcción de la Patria, de la Revolución y el desarrollo de todas las Políticas Públicas’’

Finalmente las autoridades nacionales y regionales anunciaron que en los próximos días se realizará la segunda fase del taller, que es la parte práctica en la que se desarrollarán mesas de trabajo para resolver los problemas concretos que se planteen en función de las comunidades.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA GBA