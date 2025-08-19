Vías de Aragua le da otra cara a la ARC

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las directrices emanadas por la gobernadora Joana Sánchez, la empresa estadal Vías de Aragua continúa con labores de rehabilitación en las principales arterias viales del estado.

Como parte de este plan de recuperación se están ejecutando importantes mejoras en el kilómetro 118 de la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente en la estructura del puente ferroviario.

Estos trabajos, que brindan un refrescamiento a la entrada de la región en ambos sentidos de la concurrida autopista, consisten en la pintura de los pilares del puente ferroviario, la instalación de reflectores viales para mejorar la visibilidad y la colocación de identificadores que embellecen la infraestructura.

Cada acción demuestra el compromiso del Gobierno Bolivariano con el pueblo aragüeño, a fin de seguir garantizando condiciones de vida seguras y dignas para todos los ciudadanos que transitan por las vías de la entidad.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA