Aragua regresa al coleo en el Campeonato Nacional en categoría Destete

PorKaren Rodríguez

Sep 6, 2025

***El retorno de la delegación aragüeña es resultado del arduo trabajo entre el IRDA y la Comisión Técnica de Coleo, que permitió inscribirla en la edición que se lleva a cabo en el estado Lara***

CIUDAD MCY.-   Después de cinco años de ausencia oficial, el estado Aragua logra tener una nueva representación en un evento nacional de coleo, participando en el Campeonato Nacional Categoría Destete que se celebra este 5 y 6 de septiembre en la Manga de Coleo Juan Canelón de Barquisimeto.

El retorno de la delegación aragüeña es resultado del arduo trabajo del presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, y de la Comisión Técnica de Coleo. La delegación cuenta con el apoyo del vicepresidente del IRDA, Edgar Díaz, y Ramón Alayón, miembro de la comisión técnica.

La nómina de coleadores que representa a Aragua en esta competencia está conformada por Beymar Zerpa, Francisco Toro, Julieta Aponte, Samuel Girón, Dahani Serrano y Santiago Hernández.

En la primera ronda, Dahani Serrano saldrá en el segundo turno con el equino «Piolín», mientras que Julieta Aponte compartirá en el octavo turno con «La Paraulata». Santiago Hernández en el decimotercer turno con «Cat Tiby», y Samuel Girón cerró la participación de Aragua en esta ronda en el decimonoveno turno con su equino «El Pajarillo».

Para la segunda ronda, Samuel Girón quedó emparejado para el quinto turno, Santiago Hernández saldrá en el décimo turno, Julieta Aponte en el turno 16 y Dahani Serrano cerrará la actuación azulgrana en el turno 21.

Desde el IRDA siguen los trabajos por fortalecer el deporte aragüeño siguiendo las directrices del Presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez.

PRENSA IRDA || FOTOS CORTESIA

Por Karen Rodríguez

