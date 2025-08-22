Aragua se coronó campeón nacional de Béisbol Sub-12

CIUDAD MCY.-La selección de béisbol de Aragua categoría sub-12 se quedó con el título de campeón del LXXII Campeonato Nacional de Béisbol de la división celebrado en el Estadio IPSFA – Maracay.

Con un marcador contundente de 15 a 5 sobre el equipo de Lara, los jóvenes peloteros aragüeños no solo demostraron su talento en el campo, sino que también reafirmaron la solidez del programa de masificación deportiva impulsado por el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) y la Asociación de Béisbol del estado.

Carlos España, presidente del IRDA, felicitó a los campeones y destacó la labor conjunta que ha hecho posible este logro. «Estamos aquí acompañando a esta selección sub-12 de béisbol. Felicito al presidente de la asociación, Sandro Abreu, y a todo el cuerpo técnico. Gracias a ellos, a los entrenadores, padres, representantes y a estos campeones por darle este triunfo a Aragua.

De la misma forma, la autoridad del deporte aragüeño dijo, “por orientación de nuestra gobernadora, Joana Sánchez, seguiremos acompañando a nuestros atletas», al tiempo que anunció una festividad de bienvenida para los campeones en el parque Carlos Raúl Villanueva, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de todos los involucrados.

Por su parte, Sandro Abreu, presidente de la Asociación de Béisbol del Estado de Aragua, expresó su gratitud y orgullo. “Primero que nada, agradecerle a Dios por esta oportunidad nuevamente de titularnos campeón en la U-12. Este año ha sido un gran año para el béisbol, cumpliendo con la seguidilla de los últimos ocho años, siendo la asociación número uno del país», señaló Abreu, quien también destacó los cinco títulos importantes obtenidos este año en diversas categorías, desde la U-10 hasta la U-16.

Asimismo, agradeció el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y de Carlos España por su gran colaboración con la asociación.

El manager de la selección aragüeña, Yosnel García, atribuyó el éxito a la disciplina y el trabajo en equipo de los jugadores. «Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de tener un tremendo equipo con talento. Más que todo el trabajo lo hicieron ellos, nosotros los engranamos y ellos hacen el trabajo», mencionó García.

La victoria de la selección de béisbol sub-12 de Aragua es un motivo de gran celebración para el deporte regional y una prueba del compromiso del IRDA y la gobernación con el futuro de sus atletas. Este campeonato no solo deja un legado de triunfo, sino que también sienta un precedente para el desarrollo continuo de la disciplina en el estado.

PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA