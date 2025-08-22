Aragua lista para disfrutar de la Copa «En La Goma Five» con el apoyo del IRDA

CIUDAD MCY.-Dando seguimiento al objetivo de masificar el deporte y fomentar la sana competencia en la región, el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), bajo las directrices de la gobernadora Joana Sánchez, organizará el campeonato estadal de Béisbol Five «En La Goma Five».

La rueda de prensa en la que se anunció el inicio del evento estuvo encabezada por el presidente del IRDA, Carlos España, el director de Masificación, Daniel Alfonso, la atleta de la selección nacional de béisbol, béisbol five e imagen del evento, Valerie Torres y la relacionista pública de la empresa Wisp Tecnoger, Mariángel Pérez .

Carlos España, presidente del IRDA, destacó la importancia de este torneo para el estado y el país. “Hoy será el inicio de la masificación del Béisbol Five en el estado Aragua y también la punta de lanza a nivel nacional”, afirmó España, subrayando que este campeonato busca ser un semillero de futuros talentos. Agradeció el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez por su visión de trabajo en equipo y la colaboración de la empresa privada, en particular a Wisp, patrocinante oficial de esta primera edición. «Para nosotros es bastante gratificante que Wisp sea el patrocinante de esta primera copa, ya que va de la mano con nuestra acción y sabemos la voluntad de este grupo de empresas que quieren aportar al deporte», señaló.

El presidente del IRDA también anunció que Aragua se convertirá en el plan piloto para el desarrollo del Béisbol Five en Venezuela. El plan es que, una vez culminado este torneo, se trabaje para que la disciplina siga creciendo y se incorpore a un calendario permanente.

Por su parte, la precursora de la disciplina en la región, Valeri Torres, expresó su gran entusiasmo por la iniciativa. “Este torneo que estamos promoviendo desde el IRDA es muy innovador e importante para el estado Aragua, dado que no se cuenta con este movimiento y que de verdad necesitamos masificar el deporte y seguir adelante con el deporte aragüeño”, manifestó la atleta.

El campeonato contará con la participación de jóvenes atletas de seis municipios: San Sebastián, Girardot, Zamora, Sucre, Bolívar y Santiago Mariño. El torneo está dirigido a jóvenes entre 13 y 17 años, con equipos mixtos que fomentan la inclusión. El torneo se desarrollará en dos fases: una etapa comunal y una fase final, cuya fecha tentativa para la culminación es en el mes de septiembre.

Para finalizar, la autoridad del deporte aragüeño anunció que se está trabajando en la adecuación de una cancha especializada para el Béisbol Five en el estado, lo que fortalecerá aún más el plan de masificación de la disciplina.

