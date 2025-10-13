Aragua se desbordará con música criolla en “60-40 Aniversario de Jorge Guerrero”

Este gran desfile de estrellas ya se presentó en Valencia y resultó todo un éxito

CUIDAD MCY.-La Ciudad Jardín se prepara para vivir un espectáculo que promete ser histórico de la canta criolla, con el magno evento “60-40 Aniversario de Jorge Guerrero”, una presentación que rendirá tributo a los 60 años de vida y 40 años de carrera artística del intérprete de música llanera, Jorge Guerreo, considerado un ícono del folclore venezolano.

La cita será este sábado 18 de octubre en los espacios de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) un evento organizado por la empresa Ay Caramba que ofrece deleitar al público con más de 12 horas de música continua y con una cartelera de lujo que incluye a grandes exponentes del género como Milena Benítez, Manolo Guerrero, Araima Mezquita, Edgardo Ramírez, Alexis Figuera, Ramón Blanco, entre otros artistas.

“La música del llano, la que nos identifica. No se pueden perder este evento, es la primera vez que se realiza algo así en Maracay, con tantos artistas reunidos en un solo escenario”, expresó Edgardo Ramírez quien también presentará su nuevo material discográfico titulado “10.000 Grafitis”.

Ramírez destacó la importancia de rendir homenaje a Jorge Guerrero, a quien describió como “una inspiración” y un referente del sentimiento llanero. “Verlo en la cima de su carrera nos motiva a seguir soñando”, afirmó.

Por su parte, Paulina Blanco, cantante de música folclórica invitó a toda la colectividad aragüeña a sumarse a esta celebración sin precedentes:

“Esto es una cartelera nunca antes vista en Maracay. Invitamos a todos a disfrutar de este espectáculo único, donde Jorge Guerrero estará presente deleitándonos con su voz y sus composiciones”.

Al mismo tiempo, reiteró que las entradas ya están disponibles en línea y en puntos autorizados, con diversas zonas para el público, desde gradas estudiantiles hasta áreas VIP con mesas y sillas.

REINA BETANCOURT | FOTO CIUDAD MCY