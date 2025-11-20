Aragua se llevó los máximos honores en el Nacional de clubes sub-6 de béisbol

CIUDAD MCY.- Este jueves 20 de noviembre se realizó la Gran Final del III Campeonato Nacional de Clubes sub-6 en el estado Miranda, específicamente Higuerote. Aragua y Carabobo fueron los dos estados que se midieron en el estadio Pedro Roberto Ruíz para dirimir al campeón de esta justa deportiva.

Con un resultado final de 10 carreras por 7 los de Aragua se impusieron sus vecinos de Carabobo. En el primer inning, ambos equipos cerraron con 2 carreras cada uno; posteriormente, en la segunda y tercera entrada, Carabobo se llevó la delantera con 6 carreras por 2; en el cuarto inning Aragua igualó la pizarra (6-6) y seguidamente, en la última entrada, se alzaron y dejaron en el terreno a los carabobeños con 10 carreras por 7.

Con este resultado, Aragua se lleva el título de campeón del Nacional de Clubes sub-6 por primera vez. En el 2023 el ganador fue Yaracuy, mientras que en el 2024 fue el turno de Bolívar.

