Aragua se titula campeón absoluto de la Vuelta Ciclista al Táchira Femenina 2026

María Joaquina Sánchez corona un ciclo perfecto para el equipo Lotería de Aragua, logrando el primer título general para una delegación aragüeña en la historia de la competencia.

CIUDAD MCY.-Con una jornada sólida y estratégica, Aragua escribió su nombre con letras de oro en la Vuelta Ciclista al Táchira Femenina al coronarse campeón absoluto de la edición 2026, un hito histórico para el ciclismo de la región.

La consagración llegó en las piernas de la capitana María Joaquina Sánchez, quien, tras una segunda etapa donde manejó inteligentemente sus esfuerzos, aseguró el primer lugar de la clasificación general individual. Sánchez culminó en la quinta posición de la etapa final, tiempo más que suficiente para conservar el liderato construido en la primera fecha y sellar una victoria inédita.

Gracias al apoyo e iniciativa del Gobierno Bolivariano de Aragua y de la gobernadora Joana Sánchez, es la primera vez que un equipo aragüeño se titula en este evento de tradición ciclística venezolana, rompiendo la hegemonía de otras regiones y elevando el estandarte de Aragua a lo más alto del podio nacional.

La segunda etapa también dejó más alegrías para la delegación, con Valery Montero subiendo al podio al arribar en la tercera posición, demostrando la fortaleza colectiva del equipo Lotería de Aragua, que culminó como una de las escuadras más destacadas de la competencia.

En la categoría juvenil Aragua arrasó con el podio, liderado por María Joaquina Sánchez, Valery Montero y Stefany Aular.

Declaraciones de la campeona

María Joaquina Sánchez: “¡Esto es para Aragua! Es un sueño hecho realidad. Hemos trabajado todo el año con un solo objetivo y hoy vemos el fruto. Agradezco infinitamente a todo mi equipo, a mis compañeras que me cuidaron en cada kilómetro, y a toda la gente que nos apoyó desde casa. Este título no es mío, es de toda una tierra que cree en el deporte. Hemos hecho historia y esto es solo el comienzo”.

Agradecimiento al apoyo institucional y privado

Este triunfo histórico del equipo Lotería de Aragua es el resultado del firme compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua, el impulso de la gobernadora Joana Sánchez y el trabajo del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA). Junto a aliados fundamentales como Parque Acuático Maracay, Refriamérica, TeleAragua, Aragüeña 99.5 FM Industrias Diana y Flextrim, entre otros, se ha construido un proyecto deportivo serio que hoy alcanza su máxima gloria.

Prensa IRDA | Foto Cortesía