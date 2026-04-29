Aragua se unió a la Gran Peregrinación Nacional con un mensaje de paz y unidad

Desde una caravana, un encuentro con sociedades en el TOM y una masiva concentración popular, Maracay se convirtió en nuevo escenario del llamado al cese de sanciones y la reconciliación del país

CIUDAD MCY.- La Gran Peregrinación Unidos por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, llegó al estado Aragua, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó una jornada marcada por la movilización ciudadana y el encuentro entre diversos sectores sociales y políticos.

Acompañada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, así como por autoridades del Gobierno Bolivariano, movimientos sociales y organizaciones políticas, la mandataria inició su agenda con una caravana en la que participaron cientos de motorizados desde la redoma de San Jacinto, recorriendo la avenida Bolívar y culminando en la Plaza Bolívar de Maracay.

En este punto, fue recibida por manifestaciones culturales, danzas tradicionales y expresiones del acervo aragüeño, en un ambiente de amplia participación popular que acompañó el paso de la peregrinación por la entidad.

ESPACIO DE DIÁLOGO

Posteriormente, la jornada se trasladó al Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), donde la presidenta encabezó un encuentro con la sociedad civil del estado, consolidando un espacio de diálogo en torno a la coyuntura nacional.

Desde este escenario, Rodríguez centró su intervención en el llamado a la unidad nacional y en la necesidad de avanzar hacia el levantamiento de las sanciones, al tiempo que expuso el impacto de estas medidas en la economía y en la vida cotidiana de los venezolanos.

“Cada venezolano ha sido víctima del bloqueo. Por eso hoy marchamos unidos, pedimos el cese de las sanciones y apostamos a una Venezuela en paz”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer mecanismos de transparencia en la gestión pública y de continuar impulsando la recuperación económica del país pese a las restricciones externas.

Como fue mencionado previamente, el encuentro reunió a voceros de distintos sectores que coincidieron en la necesidad del entendimiento como vía para avanzar.

El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, destacó que Venezuela avanza hacia una etapa centrada en la reconciliación, la apertura económica y la construcción de consensos.

En tanto, el alcalde del municipio Libertador, Gonzalo “Chacho” Díaz, hizo un llamado enfático a la unidad nacional, reconociendo el impacto de las sanciones en la población y la necesidad de trabajar de manera conjunta entre todos los sectores.

“Las sanciones le han hecho mucho daño a nuestro pueblo. El desarrollo se detuvo y hay muchas familias pasando necesidad”, expresó.

En su intervención, insistió en que ha llegado el momento de dejar de lado las diferencias políticas y priorizar el bienestar colectivo.

“Debemos apartar las aspiraciones individuales y unirnos todos por el desarrollo del país, sin distinción”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el trabajo articulado entre niveles de gobierno y sectores políticos es fundamental para generar soluciones reales.

“Aquí no hay enemigos, hay venezolanos que tenemos que trabajar juntos, debatir y construir para que los recursos lleguen a nuestra gente”, agregó.

Finalmente, reiteró su llamado al levantamiento de las sanciones y a la conducción transparente de los recursos en función del pueblo.

“Si todos queremos el bienestar del país, tenemos que hacerlo unidos”, concluyó el alcalde del municipio Libertador.

Por su parte, presidente de Fedecámaras Aragua, Héctor Gómez, reafirmó la disposición del sector empresarial a mantener espacios de diálogo.

“Queremos empresas activas, comercios funcionando y trabajadores en mejores condiciones. Seguimos apostando al entendimiento”, señaló.

ARAGÜEÑOS EN LA RUTA DE LA PEREGRINACIÓN

Tras el encuentro con los distintos sectores en el reconocido recinto cultural, la jornada se consolidó con una amplia movilización popular que acompañó a la Mandataria Nacional hasta una tarima dispuesta en la avenida Bolívar de Maracay, en la que se concentraron cientos de ciudadanos.

En este punto, el recorrido tomó un carácter más cercano con el pueblo aragüeño, que se volcó a las calles de la Ciudad Jardín para acompañar el paso de la Gran Peregrinación Nacional, con consignas de unidad y respaldo a la jornada.

Desde la tarima, la Presidenta Encargada reiteró el llamado a la unidad nacional y a la superación de las diferencias políticas y sociales, enfatizando la necesidad de construir un clima de entendimiento.

Al mismo tiempo, insistió en que la peregrinación representa una expresión colectiva de encuentro entre los venezolanos, más allá de diferencias ideológicas.

“Hay que dejar atrás el odio, la intolerancia y los rencores. Venezuela necesita unidad, respeto y convivencia”, señaló en contacto con el pueblo aragüeño.

El mensaje estuvo acompañado por manifestaciones de apoyo de los asistentes, en un ambiente de participación ciudadana que se mantuvo durante toda la movilización en el centro de Maracay.

Por su parte, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, destacó el significado del recorrido para la entidad, mencionando el valor histórico, cultural y humano del estado, así como el compromiso de su población con la paz y la convivencia.

“Este es un pueblo que apuesta por la esperanza, por el respeto y por el reconocimiento mutuo. Aragua hoy se suma con fuerza a este llamado de unidad nacional”, expresó.

Asimismo, subrayó que la entidad se mantiene en un proceso de reencuentro social, destacando la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía para el bienestar colectivo.

La jornada en el estado Aragua forma parte del recorrido nacional iniciado el pasado 19 de abril, que ha abarcado diversas regiones del país y culminará el próximo 1° de mayo en Caracas, consolidando una movilización que promueve el dialogo y el entendimiento nacional.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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