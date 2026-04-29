Gobierno venezolano firmó acuerdo de entendimiento con la petrolera británica BP

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la firma del Memorándum de Entendimiento con la empresa británica British Petroleum (BP); marcando de esta manera un hito en la estrategia de reactivación energética.

Este acuerdo se centrará en la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados en las áreas geográficas en costas de afuera.

Todas estas acciones se realizan bajo la reciente Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026; la cual busca incentivar la inversión privada y extranjera, permitiendo un mayor control operativo y comercial a las empresas licenciatarias.

En contexto, British Petroleum, conocida actualmente de forma oficial simplemente como BP, es una de las empresas de energía más grandes e influyentes del mundo, y de las que produce millones de barriles de petróleo equivalente por día.

BP es un gigante energético que actualmente navega el complejo equilibrio entre mantener la seguridad energética global mediante el petróleo y el gas, y la influencia internacional por migrar hacia fuentes de energía más limpias.

Por otra parte, entre los presentes en esta actividad estuvieron por parte del gobierno venezolano: Paula Henao, ministra del Poder Popular para Hidrocarburos; Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte; y Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela, S.A.

Mientras que en representación de la empresa británica (BP), estuvo David Campbell, director de la empresa, y William Lin, vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía Baja en Carbono.

VENEZUELA Y BP IMPULSARÁN DESARROLLO GASÍFERO

Este acuerdo, representa un hito en la industria energética nacional al reactivar la presencia de la transnacional en áreas clave de la Plataforma Deltana.

Rodríguez destacó que el regreso de esta operadora internacional permite avanzar de forma firme en proyectos de gas y energía de baja intensidad de carbono, fundamentales para el crecimiento económico sostenible del país. Con esta alianza, Venezuela reafirma su posición como un actor central en el mercado energético global, garantizando que el aprovechamiento de sus recursos naturales se traduzca en una infraestructura vital para el desarrollo nacional.

SOBERANÍA ENÉRGETICA GARANTIZADA

A propósito de este Memorádum de Entendimiento, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró los avances en las relaciones energéticas internacionales de Venezuela, fundamentadas en los principios de respeto mutuo y complementariedad para el beneficio directo del pueblo.

Como símbolo de esta nueva etapa de cooperación soberana, la Mandataria Encargada destacó la apertura de la oficina de British Petroleum en el país, la cual será liderada por una profesional venezolana, lo que refleja la confianza en el talento nacional y el fortalecimiento de la gestión institucional en el sector.

Al diversificar y desarrollar la agenda energética internacional, el Ejecutivo Nacional aseguró la protección de los trabajadores y la inversión en infraestructura crítica, garantizando que cada acuerdo suscrito se traduzca en una mejora tangible en la calidad de vida de todos los venezolanos.

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