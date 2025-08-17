Aragua sede del LXVII Campeonato Nacional de Béisbol U12

Ciudad MCY.-La Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol) inauguró este sábado el LXVII Campeonato Nacional de Béisbol U12, que tendrá como sede el estado Aragua hasta el próximo 22 de agosto de 2025.

La competencia reúne a 17 selecciones estadales distribuidas en tres grupos, que disputarán sus encuentros en los estadios IPSFA A y B (Maracay) y Sorocaima (Turmero).

El Grupo A estará confirmado por las delegaciones de Caracas, Falcón, Nueva Esparta, Sucre, Táchira y Zulia.

En el Grupo B estarán Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, La Guaira y Portuguesa.

Finalmente, en el Grupo C estarán disputando sus encuentros Cojedes, Guárico, Lara, Miranda y Yaracuy.

El evento cuenta con la organización de Fevebeisbol, bajo la coordinación del federativo responsable Luis Martínez, en conjunto con la Asociación de Béisbol Aficionado del Estado Aragua.

«Es un honor para Aragua recibir a las delegaciones de todo el país. Estamos comprometidos en ofrecer una organización de primer nivel, que permita a estos jóvenes peloteros mostrar su talento y seguir creciendo en el béisbol», expresó Juan Pérez, presidente del Consejo de Honor de la Asociación de Béisbol Aficionado del Estado Aragua.

La categoría U12 es reconocida como una de las más importantes en el proceso de formación de los peloteros, al servir de base para futuras participaciones en campeonatos internacionales.

Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol) | FOTOS CORTESÍA