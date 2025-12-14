Realizada jornada gratuita de planificación familiar en Bolívar

La actividad enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad, ofreció una gran variedad servicios a los ciudadanos que protege su salud

Ciudad MCY.-Desde el municipio Bolívar se llevo a cabo una jornada gratuita de planificación familiar, en cumplimiento con las orientaciones de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y la alcaldesa Marisol Rodríguez, con el firme propósito de garantizar el acceso a la salud integral de la población y fortalecer las políticas de atención social en la jurisdicción.

Durante esta jornada, se ofrecieron de manera totalmente gratuita diversos servicios de salud, entre los que destacan: ecografía pélvica, entrega de anticonceptivos orales, realización de citología y colocación de dispositivos intrauterinos (DIU), beneficiando directamente a mujeres y familias de la localidad.

Esta importante actividad refleja el compromiso del Gobierno Bolivariano con el bienestar del pueblo y es posible gracias al esfuerzo y la voluntad política de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien continúa impulsando acciones orientadas a proteger la salud.

