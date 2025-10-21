Ciudad MCY

Aragua será la casa nacional de las bolas criollas

PorBeatriz Guilarte

Oct 21, 2025

La entidad será sede del Campeonato Nacional Adulto Masculino y el Campeonato Nacional Master Femenino en eventos que se llevarán a cabo entre la última semana del mes de octubre y en la primera quincena del mes de noviembre

CIUDAD MCY.-  El Parque de Ferias San Jacinto en Maracay será el escenario principal para recibir a 18 delegaciones que competirán por la gloria nacional en dos torneos diferentes, el 17º campeonato nacional masculino adulto en bolas criollas y el 22º campeonato nacional máster femenino.

Cabe destacar, que las 18 delegaciones que dirán presente la ciudad de Maracay para disputar estos eventos se estarán disputando las copas “Gisela Farías” en el torneo femenino y “Alcalde Rafael Morales” en la versión masculina.

Nelson Dávila, Director de Alto Rendimiento del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua, en nombre de su presidente Carlos España, indicó que la instancia que rige el deporte en la entidad, con la anuencia de la gobernadora Joana Sánchez, estará prestando todo el apoyo y colaboración para el desarrollo de estos eventos.

El dirigente deportivo informó que ambos eventos se estarán desarrollando en las canchas de bolas criollas de la Asociación de Bolas Criollas del estado Aragua ubicadas en las instalaciones del Parque de Ferias de San Jacinto.

“Nos encontramos apoyando de forma irrestricta a los compañeros de esta disciplina deportiva que para nosotros tiene gran importancia en el estado por su desarrollo, masificación y con miras al alto rendimiento deportivo”, indicó.

Informó la autoridad que este evento será llevado a cabo en el estado Aragua gracias al trabajo mancomunado de la Gobernación del estado Aragua, el Instituto Regional de Deporte del estado Aragua, la Alcaldía de Girardot y la asociación de bolas criollas de la entidad. “Destacamos la participación de algunas empresas privadas que han prestado su colaboración para el desarrollo de este importante evento”, destacó Dávila.

Por su parte, la presidenta de la Liga de Municipal de Bolas Criollas, y en representación de la asociación de bolas criollas del estado Aragua, Nancy Echenique, informó que Aragua asumirá la responsabilidad de albergar estos eventos debido a que los equipos aragüeños de ambas categorías son los actuales campeones nacionales de la disciplina en las mencionadas categorías.

Indicó que el 17° Campeonato Nacional Adulto Masculino se estará llevando a cabo en la Ciudad Jardín del 29 de octubre al 3 de noviembre, mientras que el femenino se desarrollará del 14 al 19 de noviembre.

YLAI OLMOS CASTILLO | FOTOS: CORTESÍA

