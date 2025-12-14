1×10 del Buen Gobierno impulsa obra sanitaria en localidades de Urdaneta

La intervención que se desarrolla en el marco de la Agenda Concreta de Acción, contempla la sustitución de 8 pulgadas y rehabilitación de más de 90 metros lineales de red sanitaria, favorecerá a los sectores El Totumbo, La Colonia y la avenida 21 de Mayo, dando respuesta a una problemática priorizada por los habitantes de la zona

CIUDAD MCY.- En atención directa a las solicitudes formuladas por la comunidad a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, el equipo de la alcaldía del municipio Rafael Guillermo Urdaneta y la empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro) ejecutó la sustitución de tuberías de 8 pulgadas para la canalización de aguas servidas en la avenida 21 de Mayo, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los servicios públicos la jurisdicción.

La intervención, que contempla la rehabilitación de más de 90 metros lineales de red sanitaria, favorecerá a los sectores El Totumbo, La Colonia y la mencionada avenida 21 de Mayo, dando respuesta a una problemática priorizada por los habitantes de la zona.

Los trabajos se desarrollan en el marco de la Agenda Concreta de Acción (ACA) de la comuna, alineada a la Segunda Transformación: Ciudades Humanas, Servicios Públicos e Infraestructura, alineada con el Plan de las Siete Transformaciones (7T) creado por el presidente Nicolás Maduro y el Plan de la Aragüeñidad, desarrollado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Es importante mencionar que este despliegue estuvo encabezado por el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, quien junto a los vecinos supervisó las labores realizadas destacando el carácter articulado de la obra y el acompañamiento permanente del Gobierno Bolivariano para garantizar soluciones efectivas y oportunas a las necesidades de la población.

“Ya este es el cuarto día de trabajo, con Hidrocentro desplegado en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta, atendiendo el 1×10 del Buen Gobierno de nuestra comunidad, que solicitó la rehabilitación del sistema de aguas servidas”, expresó Melo, al precisar que la sustitución supera los 100 metros de tuberías en distintos tramos del sector.

El burgomaestre enfatizó que estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para mejorar la calidad de vida de la población.

“Seguimos trabajando para fortalecer los servicios públicos del municipio, para el bienestar de todos y todas”, afirmó.

Con esta obra, las autoridades del Gobierno Bolivariano e Hidrocentro, ratifican su compromiso con el saneamiento y la atención eficiente de los servicios básicos, consolidando una gestión que prioriza la participación popular y la respuesta oportuna a las demandas comunitarias.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA