Demarcación vial fortalece ordenamiento de tránsito en Mariño

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

La intervención desarrollada en la avenida principal de la parroquia “Rosario de Paya” forma parte de un plan de mantenimiento y adecuación de la infraestructura vial que se ejecuta de manera progresiva en el estado Aragua

CIUDAD MCY .-En el marco de las políticas orientadas a fortalecer la seguridad vial y optimizar la movilidad urbana, se dio inicio a los trabajos de demarcación vial en la avenida principal de la parroquia Rosario de Paya, municipio Santiago Mariño.

Los trabajos contemplan la demarcación de líneas continuas y discontinuas, con el objetivo de mejorar la organización del tránsito, reducir riesgos de accidentes y garantizar condiciones más seguras para conductores y peatones que transitan por esta importante arteria vial.

La acción se ejecuta por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, a través del ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, el liderazgo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo de la mano del alcalde de la jurisdicción Carlos Guzmán.

Con esta acción el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso institucional de seguir avanzando en la recuperación y optimización de la red vial, en beneficio de la calidad de vida y el bienestar de la población de la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |FOTOS CORTESIA

