Aragua vence a Caracas y llegó a 19 victorias en la LVBP

Tigres de Aragua venció a Caracas 5-4 y se colocó a medio juego de las Águilas del Zulia que cayó contra Tiburones de la Guaira

Ciudad MCY.- Los Tigres de Aragua lograron una importante victoria frente a los Leones del Caracas con marcador de 5 carreras por 4, en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Con este triunfo, los bengalíes alcanzan 19 victorias en la temporada y se colocan a medio juego de las Águilas del Zulia en la tabla de posiciones.

En el 2do inning, Livan Soto conectó sencillo al jardín derecho impulsando a Aldrem Corredor y Brainer Bonaci colocando arriba al Caracas

Por lo que el 3er inning una vez más Gorkys Hernández disparó doble al jardín izquierdo, anotando Keyber Rodríguez para descontar 1-2.

Más tarde, Aldrem Corredor elevó de sacrificio al centro y Harold Castro anotó la carrera del desempate colocando el juego parcial 3 carreras por 2

En el 8vo inning Eduardo Escobar igualó el marcador con elevado de sacrificio que permitió la anotación de Gorkys Hernández para el 3 a 3

Sin embargo, Harold Castro respondió en el octavo con un jonrón entre los jardines izquierdo y central, devolviendo la ventaja a los Leones. 3 carreras por 4.

Por lo que el 9no inning los Tigres reaccionaron con Jesús Rodríguez conectando rodado para jugada de out forzado, pero un error en tiro del campocorto Livan Soto permitió que anotaran Odúbel Herrera y Keyber Rodríguez, volteando el marcador 5-4.

PROTAGONISTAS

Gana: Suárez (2-0)

Pierde: Gudiño (1-1)

Salva: Williams R. (5)

También Gorkys Hernández llegó a 21 juegos conectando al menos 1 inatrapable, nueva marca para la franquicia bengalí.

La ofensiva aragüeña mostró temple en los momentos decisivos, aprovechando errores defensivos del rival y capitalizando con batazos oportunos. Con esta victoria, los Tigres mantienen viva la lucha en la clasificación y refuerzan su aspiración de acercarse a la cima.

CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA