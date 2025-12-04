Economía nacional registra avance sostenido superior al 8,5 % del PIB en 2025

Ciudad MCY.-En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026, en el que señala que para este año 2025 el país mantiene el liderazgo en crecimiento económico en América Latina, con una proyección inicial de 6 %, superada por un desempeño consolidado del Producto Interno Bruto (PIB) de 8,5 %.

Rodríguez destaca que el país avanza en un proceso de recuperación sostenida, con la meta de alcanzar una producción diaria de un millón 200 mil barriles de petróleo, objetivo planteado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para el cierre del año.

“Estamos ante la Asamblea Nacional presentando el presupuesto anual para el año 2026, en una coyuntura especial de nuestra patria, que hoy está amenazada y agredida como nunca antes. Hoy, le venimos a hablar a toda Venezuela sin facciones ni partidos. Nos acompaña, también, el Poder Popular para que se entienda el matiz de este presupuesto”, indicó la vicepresidenta.

Explica que la presentación del presupuesto se realiza en un contexto de agresiones externas, además de subrayar que se trata de un instrumento dirigido a toda la nación y acompañado por el Poder Popular, lo que otorga un carácter participativo a la planificación económica.

También dio a conocer que el jefe de Estado suscribió el Plan Especial de Desarrollo e Inversión para el Lago de Guanoco, considerado el mayor reservorio de asfalto del planeta y cuyo programa contempla que el 25 % de los recursos se destinen a proyectos impulsados por Comunas y Consejos Comunales.

Igualmente, recordó que, desde la llegada del Comandante Hugo Chávez, Venezuela asumió el control soberano sobre sus reservas petroleras y gasíferas. Señala que actualmente el país comercializa petróleo extrapesado bajo criterios estratégicos, política que continúa bajo la conducción del presidente constitucional de la República, para resguardar los recursos energéticos de la nación.

