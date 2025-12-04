AN aprueba Proyectos de Ley de Presupuesto y Ley de Endeudamiento 2026

Ciudad MCY.-Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) fueron aprobados en primera discusión los Proyectos de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 y el de Ley de Endeudamiento Anual 2026, presentados por la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En este sentido, el presidente de la Subcomisión de Economía Productiva, diputado José Gregorio Vielma Mora, en su intervención presentó un informe del Proyecto de Presupuesto, donde resalta que este contempla los deberes y compromisos endosados a los ingresos y egresos del país, establecidos en los Artículos 311, 312 y 314 de la Constitución Bolivariana. Asimismo, detalla que este proyecto incluye la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público, en su Artículo 187 numeral tercero, para de esta manera garantizar la reciprocidad administrativa y el equilibrio presupuestario, importante para el crecimiento económico.

Al respecto, precisó que el 67.50 por ciento del presupuesto será utilizado para las remuneraciones, pensiones, para el Sistema Patria, gastos de financiamiento, áreas de salud, ciencia, tecnología, educación, vialidad, alimentación, así como los proyectos que forman parte de las Siete Transformaciones (7T), para la modernización del Estado venezolano, que además fortalece la inclusión y justicia social para la satisfacción colectiva.

Sana distribución de riqueza social

Asimismo, el presidente de la Subcomisión de Economía Productiva, indica que en el 2025 se realizó una sana distribución de las riquezas sociales. “Vamos a darle una mayor fuerza y contundencia al Poder Popular con un aumento del 30 % que va a los proyectos del pueblo para dinamizar el trabajo de las Comunas”.

Aunado a ello, precisó que otro porcentaje estará destinado para los estados y municipios, que incluye “por primera vez en la historia al Estado de la Guayana Esequiba”.

Igualmente, Vielma Mora expresa que con este presupuesto se fortalece el desarrollo social del país; tal como lo indicó la vicepresidenta Rodríguez, el “77,8 % será destinado a fortalecer la inversión social”, subrayó.

Es importante destacar que el presupuesto aprobado para el 2026 es de cinco billones 22 mil 968 millones 785 mil 870 bolívares (Bs.5.022.968.785.870,00).

VTV|FOTO CORTESÍA