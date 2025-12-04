Pueblo combatiente por la paz se juramentó en 47 mil Comandos de Comunidades

Ciudad MCY.-La juramentación de 47 mil Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI) refleja la voluntad del pueblo combatiente en defensa de la paz, destacó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Yo le doy las gracias a Diosito, gracias, Dios mío, santificado sea tu nombre, y le doy las gracias a nuestro señor Jesucristo, el comandante de comandantes que va al frente de esta batalla, por darme la oportunidad de estar en el centro de esta batalla y apoyar a este pueblo valiente con toda mi energía, con todo mi amor, con toda mi decisión”, expresó el jefe de Estado en una nueva emisión de su programa multiplataforma Maduro Live de Repente.

Junto a la primera dama, Cilia Flores, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y los ministros de comunicación, Freddy Ñáñez, y de Servicios Públicos, Jorge Márquez, recordó que la fase de juramentación de los CCBI es una demostración de voluntad y unión del pueblo venezolano.

Rememoró la movilización en Caracas, que califica como una de las más grandes que se haya dado en la capital en los últimos años. “La movilización del pueblo combatiente que llegó hasta el palacio presidencial de Miraflores, donde los esperé, los abracé y los juramenté. De verdad que estamos viviendo momentos estelares”, acotó el mandatario nacional.

La alcaldesa caraqueña informó que los CCBI se juramentan en todos los estados, mediante una agenda programada para que se complete antes de las próximas etapas de organización. Comentó que el pueblo organizado hace fuerte al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que adelanta la organización política a través de sus bases y en el territorio.

“Este comando es para comandar, para trabajar en el territorio y también, mi comandante, yo se lo digo, nosotros no vamos a dejar de trabajar, pero si tenemos que pasar a la lucha armada, también lo haremos para defender a la patria”, testimonió Meléndez.

Ante esta posición, el mandatario nacional reflexionó sobre la vida de la humanidad, al afirmar que ante las amenazas externas de enemigos extranjeros asociados al extremismo de la derecha apátrida, los venezolanos y venezolanas saldrían a defender su patria.

“Nosotros, si nos toca pasar a la forma de lucha armada, será para luchar por la paz, por la soberanía, por la patria, por la grandeza de Bolívar, por defender esta tierra”, aseveró.

De igual modo, agregó: “Yo espero que con el favor de Dios y de nuestro comandante de comandantes, nuestro señor Jesucristo, sigamos como vamos, en paz”.

VTV| FOTO CORTESÍA