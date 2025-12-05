Jefe de Estado saluda reunión de opositores venezolanos con Petro en Cúcuta

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, felicitó a los dirigentes de la oposición venezolana por reunirse en Cúcuta (territorio colombiano) con su homólogo Gustavo Petro, en rechazo a la violencia contra el país, propiciada por el Gobierno norteamericano.

En este sentido, el jefe de Estado le agradeció al mandatario colombiano por el trabajo que hace para defender la soberanía no solo de Venezuela, sino de Suramérica entera, como un solo territorio, “como la Gran Colombia que somos. Pronto nos reuniremos para refundar la Gran Colombia”, agregó el presidente Maduro.

Rechazo a la violencia

Es importante destacar que el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, rechaza la violencia y demuestra su apoyo a “un acuerdo democrático nacional”, para ponerle fin a la situación que vive Venezuela ante estas amenazas imperialistas.

“Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo democrático nacional”, precisó.

En este encuentro, Petro estuvo junto a Eric Ondarroa, Jesús ‘Chuo’ González, Ricardo Cusanno y Pablo Zambrano. Al respecto, el jefe de Estado colombiano ha reiterado que es necesaria una negociación entre Estados Unidos y Venezuela para solventar la situación de amenaza y agresión contra la nación Bolivariana.

