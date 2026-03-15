Aragua Voleibol Club luchó cada set ante Sport Caracas Voley

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club protagonizó un intenso encuentro ante Sport Caracas Voley en el segundo compromiso de la serie disputada en el Gimnasio Cubierto Mauricio Johnson de Maracay, en un partido donde el conjunto aragüeño mostró carácter competitivo y obligó a su rival a emplearse a fondo para quedarse con la victoria.

El equipo dirigido por el director técnico Álvaro Sánchez saltó al tabloncillo con su sexteto inicial integrado por la capitana Leydi Colina, Ana Muñoz, Nicol Sáez, Luciana Hernández, Camila Chacín, Yllen Gutiérrez y Dora Barrios, apostando por un juego sólido desde el arranque del compromiso.

Aragua comenzó con gran intensidad y logró marcar el ritmo del partido desde el primer set, donde mostró efectividad ofensiva y buen trabajo colectivo para imponerse 25-18, tomando ventaja temprana en el marcador.

La visita reaccionó en el segundo set, ajustando su sistema de juego y aprovechando algunos momentos clave para quedarse con el parcial 25-21, igualando el encuentro a un set por lado.

El tercer parcial mantuvo la tónica de un duelo muy disputado. Ambos conjuntos protagonizaron largos intercambios y lucharon cada punto, pero finalmente Sport Caracas Voley logró inclinar el set a su favor 25-19, colocándose arriba en el marcador.

En el cuarto set, el Aragua Voleibol Club volvió a competir de tú a tú, manteniendo el marcador cerrado durante buena parte del parcial y obligando a su rival a exigirse al máximo para asegurar el triunfo. Finalmente, el conjunto capitalino logró cerrar el set 25-21, dejando el resultado definitivo 3 sets por 1.

A pesar del resultado, el equipo aragüeño dejó buenas sensaciones en casa, mostrando entrega, intensidad y capacidad de respuesta ante un rival que tuvo que batallar durante todo el compromiso para quedarse con la victoria.

Durante la jornada también se vivió un momento especial para la institución. El Aragua Voleibol Club rindió un homenaje al profesor Carlos Marín, figura clave en el desarrollo del voleibol en la región y estratega que llevó al equipo al histórico bicampeonato de la Liga Venezolana de Voleibol. El entrenador recibió una franela del equipo firmada por las jugadoras como muestra de reconocimiento a su trayectoria y aporte a la organización.

El conjunto aragüeño volverá a la acción en la próxima jornada cuando enfrente a Universitarias de Miranda los días 21 y 22 de marzo en el Polideportivo Francisco Mujica Toro, ubicado en Guatire, estado Miranda.

PRENSA ARAGUA VC

FOTO:CORTESIA