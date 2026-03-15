Kimi Antonelli gana el Gran Premio de China

CIUDAD MCY.- El joven piloto italiano de 19 años Kimi Antonelli (Mercedes) logró su primera victoria en la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de China, por delante de su compañero George Russell y de Lewis Hamilton, que se subió al podio por primera vez desde que fichó por Ferrari.

Antonelli, que el sábado se convirtió en el piloto más joven en lograr la pole position en la historia de la Fórmula 1, completó el fin de semana perfecto en una jornada en la que los dos monoplazas de McLaren no tomaron la salida por problemas técnicos.

“Estoy sin palabras, a punto de llorar. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado a conseguir este sueño. Quería devolver a Italia a la cima y lo hemos hecho”, dijo el ganador, el primer italiano en lo alto del podio desde Giancarlo Fisichella en 2006, precisamente el año de nacimiento de Antonelli.

El piloto de Mercedes se convierte en el segundo ganador de una carrera más joven de la historia. El récord lo tiene el neerlandés Max Verstappen, con 18 años y 228 días cuando se llevó el GP de España en 2016.

El prodigio italiano perdió brevemente el liderato en la salida, pero una vez que volvió a ponerse al frente, controló el ritmo para ganar con autoridad.

Charles Leclerc fue cuarto con el otro monoplaza Ferrari, mientras que el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen prolongó el mal inicio de temporada de Red Bull cuando le dijeron que retirara su coche en la vuelta 46. También se retiró el veterano Fernando Alonso (Aston Martin), por un problema mecánico en la vuelta 34ª.

El español Carlos Sainz Jr (Williams) finalizó noveno, el argentino Franco Colapinto (Alpine) décimo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue 15ª, cerrando la clasificación.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA