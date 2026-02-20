Aragua y La Guaira responden con jornada integral en Puerto Maya

El desbordamiento del río Maya motivó un despliegue intergubernamental que incluyó asistencia médica, censo casa por casa, y fortalecimiento de políticas sociales dirigidas a las familias de la localidad

CIUDAD MCY.- En una demostración de articulación intergubernamental, las gobernaciones de Aragua y La Guaira desplegaron una jornada de atención social en Puerto Maya, tras el desbordamiento del río Maya que afectó a comunidades de la zona costera ubicada en el municipio Tovar.

El incremento del caudal, provocado por las lluvias asociadas a los fenómenos climáticos, generó anegaciones en áreas cercanas al cauce y afectaciones puntuales en la vialidad, lo que motivó la activación inmediata de un plan de emergencia orientado a contener la situación y minimizar riesgos ante nuevas precipitaciones.

En este sentido, la más reciente acción de asistencias sociales fue liderada por la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua y la Gobernación del estado La Guaira, en coordinación con la Alcaldía del municipio Tovar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y equipos de gestión territorial, bajo el principio de fusión popular, militar y policial.

ATENCIÓN DIRECTA

Durante la jornada se realizó un censo casa por casa que permitió determinar el nivel de afectación y atender de manera directa a mil 400 personas en la localidad de Puerto Maya.

Las acciones incluyeron asistencia médica integral, dotación de insumos, fortalecimiento del núcleo de atención primaria de salud y acompañamiento a la institución educativa de la zona, considerada un eje fundamental para la estabilidad comunitaria.

La política pública dirigida a las mujeres también formó parte del despliegue, con el impulso de comités femeninos orientados al acceso a créditos productivos. De igual manera, el consejo de pescadores de la localidad fue incorporado al esquema de beneficios sociales promovido por ambas entidades, reconociendo su rol estratégico en la economía costera.

UNIDAD INSTITUCIONAL

Desde Puerto Maya, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, destacó la cohesión institucional como elemento clave para afrontar la contingencia.

“Hoy nos encontramos con nuestro pueblo en una jornada extraordinaria de atención social. Aquí está el vocero del Poder Popular en la Gobernación de La Guaira, José Alejandro Terán, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los equipos de gobierno desplegados, demostrando la unidad de un solo pueblo que es Puerto Maya”, expresó.

La máxima autoridad regional explicó que la situación responde al fenómeno “La Niña”, instalado en el país desde 2025 y con incidencia marcada en los primeros meses de 2026.

“Estamos avanzando en el plan de mitigación de riesgo con la limpieza de caños, ríos y quebradas, y asumiendo el compromiso de atender de forma integral a nuestra gente”, subrayó la gobernadora Sánchez, al tiempo que agradeció el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por el envío de insumos para la localidad.

Por su parte, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, afirmó que: “Puerto Maya no es un punto de dimisión, sino un punto de encuentro entre el Gobierno regional de Aragua, el municipio Tovar y el Gobierno regional de La Guaira. Estamos junto al pueblo, por instrucciones de la Presidenta, en una jornada de amor y atención integral”.

PRIORIDAD: PROTEGER A LAS FAMILIAS

Las autoridades informaron que, pese a las afectaciones materiales registradas en zonas cercanas al cauce y en tramos específicos de la vialidad, no se reportaron pérdidas humanas. La prioridad inmediata continúa siendo la protección de las familias costeras, la estabilización del entorno y la ejecución de acciones preventivas que reduzcan el impacto de futuros eventos climáticos.

Con el despliegue institucional sostenido y el acompañamiento del Poder Popular organizado, Puerto Maya avanza en su proceso de recuperación, reafirmando la articulación intergubernamental como herramienta clave frente a emergencias derivadas de fenómenos naturales.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA ALCALDÍA DE TOVAR