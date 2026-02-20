GMVM impulsa autonomía financiera con jornada de captación de CrediMujer en Aragua

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer el aparato productivo regional con perspectiva de género, la Gran Misión Venezuela Mujer llevó a cabo una exitosa jornada de captación del programa CrediMujer en las instalaciones de la Escuela Internacional de Liderazgo “Nora Castañeda”, ubicada en el municipio Libertador. El despliegue contó con la presencia de la viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer, Maryury Bargiela, quien reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con el empoderamiento económico de las emprendedoras aragüeñas.

Este encuentro estratégico permitió atender de manera integral a mujeres provenientes de los 18 municipios de la entidad en bloques de mañana y tarde. La actividad estuvo respaldada por Gipsy Colmenares, Autoridad Única para Asuntos de la Mujer en Aragua, y Rosa Lugo, responsable del Vértice 3 de la mencionada Gran Misión, quienes lideraron el proceso de orientación para transformar proyectos locales en realidades productivas y sostenibles.

La iniciativa destaca por su capacidad de articulación con la banca pública nacional, estableciendo una alianza directa con instituciones como el Banco de Venezuela (BDV), el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores. Gracias a este enlace, las emprendedoras podrán acceder a financiamientos diseñados específicamente para potenciar el tejido económico popular, eliminando barreras tradicionales de acceso al capital y brindando el respaldo institucional necesario para el crecimiento de sus negocios.

Durante la jornada, que se caracterizó por un ambiente de alta motivación, las autoridades subrayaron que el objetivo principal es dotar a las mujeres de las herramientas financieras y el conocimiento técnico indispensable para que sus emprendimientos se consoliden como pilares del desarrollo regional. Con este despliegue territorial, la Gran Misión Venezuela Mujer continúa materializando políticas públicas que reconocen y valoran el talento de la mujer venezolana como motor fundamental de la economía del país.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA