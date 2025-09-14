Ciudad MCY

Aragua y Lara dominaron voleibol sub-21

PorRafael Velásquez

Sep 14, 2025

Ciudad MCY. Culmina el Campeonato Nacional Sub-21 de voleibol masculino, evento que se desarrolló en el estado Aragua con la participación de 21 equipos, donde los representantes del Estado Lara se convirtieron en campeones luego de vencer en la Gran final a la del Estado Aragua en cuatro sets.

Luego de treinta jornadas llenas de emociones y alto nivel técnico, el Campeonato Nacional Sub-21 de voleibol masculino culminó con éxito en una reñida final entre Lara y Aragua donde los crepusculares se proclamaron campeones tras imponerse a la representación del Estado Aragua en una final muy emocionante.

 

El primer tiempo culmino a favor del estado Lara 24-22.

El segundo tiempo fue para el estado

Tercer Tiempo para el estado

Cuarto tiempo para el estado Lara 25-13

 

  • Prensa Medios
  • Nacionales| Foto Cortesía

Prensa Mindeporte| Foto Cortesía

