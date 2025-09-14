Salvador Pérez conectó dos jonrones y llegó a los 300 cuadrangulares de por vida

Ciudad MCY.-El club de los venezolanos históricos que han alcanzado la impresionante cifra de 300 cuadrangulares en la Gran Carpa ha recibido a un nuevo miembro: Salvador Pérez. Este destacado receptor ha demostrado una vez más su poder con el madero, tras regalar una noche memorable en el béisbol.

En un emocionante encuentro, contribuyó significativamente a su equipo, los Reales de Kansas City, al conectar un par de bambinazos. A pesar de que el partido terminó en una derrota 8-6 ante los Phillies de Philadelphia, el rendimiento de Pérez fue un resplandor en medio de la adversidad. Sus dos jonrones no solo resaltan su capacidad para impactar el juego, sino que también subrayan su importancia como líder en el equipo.

Su primer jonrón llegó temprano en el compromiso. En la primera entrada, primero Maikel García se embasaba en primera con un sencillo; posteriormente, Pérez pega un imparable que se perdió entre el jardín izquierdo y central. Para entonces Kansas ganaba 3-0.

Su segundo vuelacerca de la noche para poner firma al gran triunfo a nivel individual fue en la alta del 3er capítulo, esta vez con un solitario que colocó en su cuenta personal la redonda y resaltante cifra de 300 jonrones y mil carreras impulsadas en toda su carrera en Las Mayores.

Salvador Pérez finalmente figura en una selecta lista de toleteros criollos que han hecho de las suyas en las Grandes Ligas, con lo que se convertiría en el cuarto en la historia en conseguir esta hazaña. Acompañaría a nada más que Eugenio Suárez (321), Andrés Galarraga (399) y Miguel Cabrera (511), mientras que, más abajo en la lista, se encuentran Magglio Ordóñez (294), Bobby Abreu (288) y José Altuve (254), quien aún está activo.

Fuente: Medio Digital | FOTO CORTESÍA