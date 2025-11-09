Aragüeños realizaron asambleas para la conformación de CBBI

La jornada se realizó en las comunas y circuitos comunales donde los vecinos y vecinas postularon a los nueves ciudadanos que poseen el perfil adecuado para asumir las responsabilidades del CBBI

CIUDAD MCY.-Con el objetivo fortalecer el trabajo político y garantizar la defensa de la revolución en las calles, los vecinos y vecinas de los 18 municipios del estado Aragua, sostuvieron extraordinarias asambleas de postulación para elegir los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

La jornada se realizó siguiendo los lineamientos del presidente, Nicolás Maduro y del secretario general del PSUV y ministro de Interior , Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

La acción, busca que la nueva estructura garantice la paz y la soberanía de la Patria para defenderla ante cualquier amenaza.

La asamblea que tuvo lugar en las 191 comunas y circuitos comunales de la entidad, permitió que, los vecinos y vecinas postularan a los ciudadanos que poseen el perfil adecuado para asumir las responsabilidades del CBBI.

Israel González, habitante del municipio Sucre, indicó que la nueva estructura tendrá la importante tarea de «enfrentar las problemáticas locales, buscar una mejor organización y lograr una comunicación efectiva entre el PSUV y el pueblo».

Por su parte, Luz Peralta, manifestó que la juventud participó en la jornada de postulación activamente.

«En este espacio podemos ver la participación destacada de los jóvenes en la política y en la conformación del comité , desde esta comuna trabajamos para construir una Venezuela mejor , porque nosotros seguimos el legado de Chávez y Bolívar».

Finalmente, Wendy González manifestó que los vecinos y vecinas de la localidad realizaron las postulaciones en perfecta armonía.

«Nuestra comunidad permanece en paz y en tranquilidad ya que esta cumpliendo con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y el ministro Diosdado Cabello ,haciendo las postulaciones de grandes personas que poseen el perfil adecuado para llevar esta gran responsabilidad».

Cabe mencionar que estas asambleas se continuarán realizaron en todo el territorio los días 15 y 16 de noviembre con el propósito de conformar la CBBI en el estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CIUDAD MCY