Festival de Burras y Burriquitas desbordó de tradición y alegría a San Casimiro

La jornada que se desarrolló por dos dias consecutivos reunió a destacadas autoridades y a más de 2 mil cultores que bailaron y disfrutaron de un sinfín de actividades coloridas

CIUDAD MCY .-El XVIII Festival de Burras y Burriquitas de Venezuela, en homenaje a «Elpidio Boullo», desbordó de alegría, color y tradición las calles del municipio San Casimiro en el que se dieron cita más de 2 mil cultores y cultoras del país.

La vibrante jornada se llevó a cabo el 7 y 8 de noviembre en el que estuvo presente Katiana Hernández, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Nicolás González, secretario de Cultura, Mayker López , Alcalde de la jurisdicción, Julieta Boullón, presidenta de la Fundación Educativa Bernabé Boullón (FEBB), y demás autoridades que desfilaron y bailaron junto a las burriquitas.

En el primer dia del festival, se desarrolló un vibrante desfile en el que creativas y coloridas carrozas de burras y burriquitas recorrieron las calles de la jurisdicción hasta llegar al estadio municipal Juan María Jaspe , escenario en el que se realizó el encuentro nacional de danzas.

En el segundo momento de la jornada, se hizó entrega de la orden de La Burriquita de Oro a los cultores y cultoras que llevan una significativa trayectoria cultural en el país.

Katiana Hernández, presidenta del Cleba expresó que Aragua celebra la cultura por todo lo alto.

«Nos sentimos felices y orgullosos de celebrar nuestra cultura y de honrar al maestro Elpidio Boullo quien por 57 años mantuvo semillas esparcidas por toda Venezuela», dijo la parlamentaria.

Por su parte, el Alcalde Mayker López afirmó que «San Casimiro se convirtió en la capital cultural de nuestro país , porque estamos danzando el legado que nos dejó nuestro maestro y abuelo Elpidio Boullo, en este gran festival están presente más de dos mil burras haciendo un desfile por las calles de nuestro pueblo».

Finamente, Julieta Boullón presidenta de FEBB agradeció a las autoridades por continuar el legado cultural que dejó su padre Elpidio Boullo.

«Doy gracias a Dios, al presidente Nicolás Maduro, a la gobernadora Joana Sánchez, al secretario de Cultura Nicolás González y al Alcalde Mayker López por el compromiso que asumen con nosotros y con las tradiciones de nuestro país, una vez más el festival de burras y burriquitas hace historia aquí en San Casimiro».

El Festival de Burras y Burriquitas de Venezuela, un homenaje a «Elpidio Boullo», no solo exaltó la cultura sino también promovió el turismo, la paz y mostró el compromiso de un pueblo que mantiene sus tradiciones intangibles.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS | CORTESÍA