Aragüeños reciben marcapasos en Cardiológico de Aragua

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer la atención a los pacientes cardiovasculares, continúa la jornada de colocación de marcapasos en el Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua (Cedocabar), enmacardo en el Plan Salud y Vida 2026, en pro de contribuir al bienestar del pueblo argaüeño.

La jornada, que estuvo a cargo del director del centro cardiológico, Joaquín Crespo, atendió de manera gratuita a 4 pacientes, quienes realizaron previamente la solicitud a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, recibiendo de manera directa los dispositivos de última generación, bajo la supervisión de la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano.

Lombano informó que los procedimientos quirúrgicos se realizaron de forma exitosa y sin complicaciones postoperatorias, permitiendo iniciar de inmediato el proceso de recuperación de los pacientes, a fin de garantizar una respuesta oportuna.

Del mismo modo, indicó que este tipo de actividades quirúrgicas especializadas, complementan la red de atención del centro especializado cardiológico, el cual mantiene activos sus servicios de consultas e intervenciones de alta complejidad para la población de la región aragüeña.

Cabe destacar, que dicha jornada se desarrolló siguiendo los lineamientos de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, bajo las directrices del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, en conjunto con la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA