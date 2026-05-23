Brasil aboga por una respuesta global ante la crisis climática

CIUDAD MCY.- El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, participó en el debate global en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), donde defendió una respuesta global frente a la crisis climática y las desigualdades en la salud.

Durante su intervención, Padilha subrayó la importancia de ampliar la producción nacional de vacunas y medicamentos, así como sostener la cooperación internacional.

En el debate internacional, Brasil impulsó temas como innovación tecnológica, financiamiento global de la salud y reducción de desigualdades, con énfasis en la defensa de la soberanía sanitaria, y en la necesidad de ampliar la capacidad de producción nacional.

En este sentido, Padilha señaló que el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas obligan a repensar el financiamiento, el acceso y el costo de las nuevas tecnologías sanitarias.

El funcionario consideró que la crisis climática ya debe de ser entendida como una crisis de salud pública, advirtió que el aumento de las temperaturas, las enfermedades asociadas a fenómenos extremos y la presión sobre los sistemas sanitarios exigen nuevas políticas de adaptación y prevención.

Padilha destacó igualmente que Brasil ha recuperado y ampliado coberturas de vacunación, y afirmó que el país está mejor preparado para responder a nuevas pandemias, gracias a una política alineada con la ciencia y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

FUENTE: VTV

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