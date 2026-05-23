Generador eléctrico mejora calidad de servicios en el Ambulatorio de Turmero

La entrega forma parte del mejoramiento de la red sanitaria pública, al optimizar un servicio fundamental para el desarrollo de actividades

CIUDAD MCY.- Para dar continuidad al fortalecimiento del Sistema Público de Salud, el Ejecutivo venezolano, en sus tres niéveles, realizó la entrega de un generador eléctrico al Ambulatorio de Turmero.

La información la dieron a conocer la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, junto al personal del centro asistencial, mediante un audiovisual colgado en las redes sociales.

Este equipo abastecerá de energía eléctrica al sitio, durante los racionamientos que se realizan como parte del Plan de Administración de Cargas, o durante cualquier contingencia que pueda presentarse. Esto garantiza una significativa mejora en la calidad de los servicios.

Un equipo técnico se encargará de los estudios y ajustes necesarios para la instalación, por ende, en los próximos días ya se encontrará en funcionamiento, para brindar las condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de las actividades y ofrecer confort, tanto a usuarios como trabajadores.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: ALCALDÍA MARIÑO