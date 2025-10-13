Asciende la cifra de fallecidos por lluvias en México

CUIDAD MCY.-El Gobierno de México elevó a 47 la cifra de fallecidos y estimó en 38 el número de personas desaparecidas a causa de las fuertes lluvias que azotaron recientemente al país azteca. Las intensas precipitaciones dejaron miles de damnificados y graves afectaciones en al menos 150 municipios de todo el país.

El último balance ofrecido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que los más de 40 fallecimientos fueron notificados por los gobiernos de los estados de Hidalgo con 16 decesos, Puebla con 12, Querétaro con uno y Veracruz 18.

La CNPC informó que las personas no localizadas se reportaron en los estados de Hidalgo con 17, Puebla 15 y Veracruz con seis. El reporte también actualizó el recuento de municipios afectados, que suman 150, en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

«El Gobierno de México expresa su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso», apuntó la autoridad.

Ante la gravedad de la situación ocasionada por las lluvias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió las regiones más afectadas por las precipitaciones.

En medio de la emergencia, la presidenta reiteró a los damnificados que su Gobierno no dejará a «nadie desamparado», y anunció apoyos específicos a partir de un censo que arrancará este lunes. «Sé que ahorita están muy desesperados, con mucha angustia, sobre todo los familiares que perdieron a un ser querido. Estamos con ustedes y sepan que no vamos a dejar a nadie desamparado», expresó Sheinbaum.

La mandataria mexicana adelantó además que su gobierno alista apoyos especiales para quienes perdieron a un familiar, y para quienes sufrieron la pérdida total o parcial de su vivienda.

FUENTE TeleSUR | FOTO CORTESÍA