Así abre el tipo de cambio oficial para este jueves 30 de abril

CIUDAD MCY.- El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el valor de las divisas que regirán las transacciones comerciales durante toda la jornada de este jueves 30 de abril; según el reporte oficial emanado del ente emisor, el dólar estadounidense se ubicó en 487,11 bolívares. Esta cifra representa el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias del país.

Además de la moneda estadounidense, el BCV detalló la cotización de otras divisas internacionales en el mercado nacional.

Euro 569,76 bolívares.

Yuan chino 71,24 bolívares.

Lira turca 10,80 bolívares.

Rublo ruso 6,49 bolívares.

BCV

FOTO: REFERENCIAL