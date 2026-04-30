Se esperan fuertes lluvias para este jueves

CIUDAD MCY.- De acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), para la jornada de hoy se prevé abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Esta situación meteorológica es originada principalmente por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, la cual se encuentra muy activa y reforzada por la divergencia del viento en los niveles altos de la troposfera, facilitando el ascenso de masas de aire cargadas de humedad.

Las regiones donde se espera mayor incidencia de lluvias intensas y chubascos incluyen el Esequibo, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Guárico, así como la Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, los Llanos Occidentales y el estado Zulia.

Para el resto del país, se estima un cielo parcialmente nublado con presencia de algunas lluvias o lloviznas dispersas, especialmente durante las horas de la tarde y noche, asociadas al calentamiento diurno. Respecto a las temperaturas, se mantienen valores elevados en zonas del centro y occidente, aunque la persistencia de la nubosidad y las lluvias ayudarán a mitigar el calor en las entidades afectadas por el mal tiempo. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse alerta ante posibles incrementos en los caudales de ríos y quebradas.

INAMEH

FOTO: REFERENCIAL