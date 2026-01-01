Atención al pueblo venezolano marcó prioridad del Gobierno en 2025

Ciudad MCY- El año 2025 estuvo marcado por la atención del Gobierno nacional al pueblo venezolano en el ámbito social y económico, específicamente; así lo reflejan los anuncios y la distribución del presupuesto nacional, con una asignación que supera el 77 % a la inversión social, que incluye además las áreas de salud, vivienda y educación.

El Estado se centró en la consolidación de la recuperación y el crecimiento, ante las sanciones externas. De hecho, tanto el presidente de la República, Nicolás Maduro, como la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacaron en diferentes oportunidades que el país se mantuvo en la senda del crecimiento económico, proyectándose incluso como una de las economías de mayor expansión en Suramérica en 2025. Asimismo, aseguraron que durante 17 trimestres consecutivos creció la economía en el país.

La Agenda Económica Bolivariana y sus 14 motores fueron la directriz principal, enfocadas a su vez en la ampliación de las fuerzas productivas, que incluyeron la promoción de pequeños, medianos y grandes actores económicos, sin dejar de lado a los emprendedores ni a la economía comunal, en un esfuerzo por aumentar la producción nacional de rubros esenciales y diversificar la oferta exportable.

Un elemento importante ha sido el fortalecimiento de la economía comunal, con líneas estratégicas orientadas a la autogestión, la expansión de instrumentos de financiamiento propios como los bancos comunales y la integración de estas estructuras en la planificación productiva del país.

Fuente VTV| Foto Cortesía