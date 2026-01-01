Presidente Maduro envió un Feliz Año Nuevo y augura un «Reto Admirable» para este 2026

Con palabras que evocan la fuerza de la tradición, el jefe de Estado despidió el 2025 con orgullo por los logros alcanzados y llamó a recibir el 2026 como el “Año del Reto Admirable”, con fe, alegría y compromiso patriótico.

“Querida familia venezolana, vecinas, vecinos, compañeros, hermanas y hermanos de esta patria viva y laboriosa: llegamos al final de este año con el corazón sereno y la frente en alto. Ha sido un año de trabajo intenso, de importantes desafíos, y sobre todo de una entereza colectiva que ha asombrado al mundo”, expresó al iniciar su mensaje de Fin de Año.

El mandatario nacional subrayó que el 2025 se cierra en positivo, con un inventario de metas cumplidas y avances significativos en todos los ámbitos de la vida nacional. “El 2025, lo digo con satisfacción, ha sido el año del consenso más amplio y firme que se haya alcanzado antes en nuestra historia republicana: un consenso para la vida, para la paz, para el futuro”.

Destacó la puesta en marcha del Plan de las Siete Transformaciones (7T), concebido desde la consulta popular y convertido en método de acción nacional, plan que permitió la fusión del poder militar con el poder popular, dos pies que aceleran la marcha soberana hacia el 2030; la articulación del poder económico con el científico y tecnológico, y el fortalecimiento del poder espiritual y cultural como base de la identidad nacional. “En apenas un año consolidamos nada más y nada menos que el Poder Nacional de Venezuela como concepto y realidad palpable en el territorio”.

En lo político y militar, el país avanzó hacia un nuevo Estado fuerte, democrático y soberano, con la práctica cotidiana de la democracia directa, comunal y vecinal. “La patria está segura y protegida con la fusión cívico-militar-policial que ya no es un enunciado: es una ontología ética, institucional y social que preserva la vida nacional”, señaló el jefe de Estado.

En lo económico, resaltó los pasos firmes hacia una economía diversificada y productiva, con los 14 motores económicos trabajando de manera encadenada. “Comemos lo que producimos y exportamos rubros de la tierra y el mar, para grandes mercados”, dijo, al subrayar que los indicadores de crecimiento confirman la superación del cerco impuesto por el bloqueo.

En el campo científico y tecnológico, enfatizó una convicción que definirá el rumbo de la nación: “la nueva independencia es cognitiva. Que es la combinación de la Ciencia y tecnología al servicio de la vida, del bienestar social, de la soberanía. Junto al poder cultural, estas son el gran soporte de la conciencia nacional y blindan el futuro”.

Precisamente, casi al cierre de este 2025, el presidente Maduro destacó un logro que no cabe en estadísticas, pero que se siente en cada mirada: la consagración de la identidad nacional, del amor propio y de la conciencia histórica. “Ese sentimiento colectivo se manifestó con firmeza ante las amenazas imperiales de despojo.

«Lo vimos también en el reconocimiento del joropo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y en las conmemoraciones bicentenarias que marcaron este año: la entrega de la Espada del Perú a Bolívar y los 200 años del Decreto de Chuquisaca”.

Recordó: “Nuestra patria no nació por concesión de nadie, no fue regalo de nadie: nació desde la firmeza, la determinación y el coraje libertario. Fue la obra militar, política, jurídica y ética de una generación que luchó por el derecho al futuro. Nosotros somos ese futuro. Y como hijos de este tiempo, no podemos, sino, engendrar más futuro. Este cambio de año es un umbral, un tránsito donde la fe, la esperanza y el porvenir actúan como fuerzas generativas”.

“Por eso, cuando faltan segundos para recibir el 2026, quiero compartir con ustedes un compromiso íntimo, un mantra, que hoy dedico al naciente y fulgurante Poder Nacional: A Dios, el único, al justo, al poderoso e inmortal, seré leal siempre. A mis libertadores seré leal siempre. A mis valores cristianos, patrióticos y revolucionarios seré leal siempre. A mi familia seré leal siempre. A mi pueblo, a cada mujer, a cada hombre, a cada niño, a cada joven, a cada trabajador, soldado, científica, pescador, estudiante y cultora, a ustedes: seré leal siempre. A cada centímetro de suelo, mar y cielo de esta sagrada nación, seré leal siempre”

Y con ese sentimiento de comunión, el presidente Maduro deseo al pueblo para este 2026, un Año del Reto Admirable, con la decisión de superar las proezas alcanzadas, de liberar definitivamente al país de la desigualdad heredada del rentismo, de consolidar los derechos sociales y políticos del poder popular y de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice una independencia irreversible frente a doctrinas imperiales.

“Ya tenemos las botas de campaña puestas para atravesar, como los Libertadores en aquella campaña que fundó un continente”, expresó desde el Salón del Sol del Perú, acompañado de la primera dama, Cilia Flores de Maduro.

Mientras contemplaba las obras que custodian la memoria nacional, evocó la figura de Bolívar cabalgando victorioso por Boyacá y la espada que lo certifica como padre de un continente. “Cada diamante de esa espada, cada pulgada y cada gramo de plata, brilla sin miedo, porque fue forjada para la justicia y la verdad”, dijo, al recordar también la presencia de Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal invicto, alistándose para un nuevo Ayacucho.

“Vamos hacia un amanecer en paz, propio, soberano y creador, como solo pueden hacerlo los hijos e hijas del sol del Perú: los herederos de su luz. Para nosotros, los que no esperamos el alba, sino que creamos el nuevo amanecer, la victoria no es una promesa: es un designio de nuestro destino”, afirmó.

Para despedir el 2025, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ofreció al pueblo venezolano la bandera original de Colombia, la Grande, del ejército victorioso del Perú, como símbolo de unión y compromiso.

“Les digo, en 2026 tenemos plan, tenemos bandera, tenemos historia y seguiremos teniendo Patria. Feliz año nuevo, Venezuela, feliz año nuevo, humanidad entera, que viva la paz, que viva la vida, que viva la alegría, hasta la victoria, siempre desde Caracas, porque nosotros, desde Caracas, siempre ¡Venceremos!”, afirmó el presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro.

Fuente VTV| Foto Cortesía