Atención social en Mariño se refuerza a través del programa “Ayudas Con Amor”

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de atender de manera directa a las familias más vulnerables del municipio, el alcalde Carlos Guzmán, junto a todo el tren ejecutivo de la Alcaldía de Santiago Mariño, desplegó un operativo integral de atención social “Ayudas Con Amor” en distintas comunas de la jurisdicción, en cumplimiento de las solicitudes hechas a través del programa nacional del 1×10 del Buen Gobierno y de la 4ta. Transformación del Plan de las 7T, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.

El despliegue fue encabezado por Yoliver Sánchez, directora de la Oficina de Asuntos Sociales de la Alcaldía, quien destacó que esta jornada constituye una muestra del compromiso del gobierno municipal con las comunidades.

“Nos encontramos cumpliendo la orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro bajo el lineamiento de las 7 Transformaciones; específicamente en la Cuarta Transformación, mediante la cual trabajamos por la suprema felicidad del pueblo. Realizamos la entrega a través del programa “Ayudas Con Amor”, consistente en tensiómetros, nebulizadores, órdenes para exámenes especiales y de laboratorio, entre otros insumos fundamentales para la salud de nuestra gente”, expresó Sánchez.

El operativo se desplegó en las comunas Cilia Flores Primera Combatiente de la parroquia Pedro Arévalo Aponte; Trinidad 19 de Abril en Samán de Güere; Aduana Pueblo Nuevo en el Casco de Turmero, así como en Pueblo Noble de Aragua Es Turmero. Allí se atendieron de manera directa casos especiales y se ofreció apoyo a personas con discapacidad.

Además, se entregaron pañales, colchones y sillas de ruedas a familias registradas en el sistema 1×10, con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario conformado por las direcciones de Educación, Juventud, Cultura, Deporte, Cementerio Municipal y Asuntos Sociales, junto a concejales del Psuv y estructuras territoriales.

“Nos desplegamos con un gran equipo de trabajo, integrado por las direcciones de la Alcaldía, jefas de salas de gobierno, concejales y estructuras territoriales del Psuv. Ha sido un día de despliegue lleno de compromiso, agradeciéndole a Dios, a nuestra gobernadora Joana Sánchez y a nuestro alcalde Carlos Guzmán, quienes han hecho un aporte significativo para dar respuesta efectiva a los casos cargados en el sistema 1×10. Hoy estamos dando un paso agigantado en la atención social de nuestro municipio”, culminó diciendo la directora de Asuntos Sociales.

