Creación de juguetes ecológicos promovió conciencia ambientalista

PorMilexis Pino

Sep 1, 2025
FOTO REFERENCIAL

***La muchachada asistió a un taller organizado por el Instituto Nacional de Parques (Inparques) y la Red de Arte del estado Aragua, en el que aprendieron la importancia sobre el uso de material reciclado***

CIUDAD MCY.-El Instituto Nacional de Parques realizó un taller sobre la elaboración de juguetes con material de reciclaje, una estrategia divertida que involucró a los niños y jóvenes en la preservación del ambiente.

La actividad se desarrolló en articulación con la Red de Arte del estado Aragua, desde el Área Recreacional Las Cocuizas.

En el sitio, la muchachada junto a sus padres, expresaron la creatividad e imaginación a través de la elaboración de carros, muñecas, y otras composiciones.

Esta acción no solo permitió la integración familiar y compartir con la naturaleza, sino también, educar a dos generaciones sobre la creación y establecimiento de un futuro sustentable y sostenible.

“Estamos sembrando semillas de protección ambiental desde la infancia” refirió un post en Instagram desde la cuenta @inparquesaragua.

Es valioso mencionar que, estas jornadas se ejecutan como parte de la sexta transformación del Plan de la Patria y la Gran Misión Madre Tierra.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | INPARQUES ARAGUA 

 

