Atletas venezolanos brillan en el Voleibol de Playa U18 y clasifican al mundial

CIUDAD MCY.- Atletas venezolanos brillan en el Clasificatorio Sudamericano de Voleibol Playa U18 y obtienen su boleto al mundial que se desarrollará en Países Bajos del 9 al 12 de julio de 2026.

Diego Hernández y Santiago Camejo sellaron su boleto a la cita mundialista tras eliminar al conjunto de Ecuador dos sets por uno. Seguidamente, se quedaron con la medalla de bronce al caer ante Argentina dos sets a uno.

Posteriormente, la pareja femenina Valeria Moreno y Mariana Chacín, derrotó a las representantes de Bolivia. En ese sentido, aseguraron su puesto en la máxima cita de esta categoría.

Vale acotar que el Clasificatorio Sudamericano U18 de voleibol de playa 2026 se celebró en Cochabamba, Bolivia (29 abril – 1 mayo), con 32 duplas (16 por rama) al competir por plazas para el Mundial. De este modo, destaca la participación de equipos de Venezuela, Bolivia y la región.

Venezuela ya ha tenido actuaciones destacadas en mundiales sub-18, al lograr resultados históricos entre los mejores 10 del mundo en 2025.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA