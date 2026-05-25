Plan «Aragua Nos Honra» atendió a más de 6 mil abuelos

El despliegue multidisciplinario ofreció entrega de alimentos y actividades recreativas en el sector para el bienestar de los adultos mayores de la parroquia Joaquín Crespo

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Parque San José, ubicado en el sector La Maracaya, se llevó a cabo el despliegue del Plan Regional «Aragua Nos Honra», iniciativa cuyo objetivo fue brindar atención y protección social a los adultos mayores, residentes de la parroquia Joaquín Crespo del municipio Girardot.

La jornada benefició a más de 6 mil 500 abuelos de la con la realización de diversas actividades culturales y recreativas, como el baile de La Burriquita, bailoterapia y juegos tradicionales de mesa, así como la entrega de combos de alimentación.

La actividad se concretó gracias al trabajo institucional, a través de la dirección del Servicio Autónomo de Protección y Atención de Niños, Niñas y Adolescentes (Sapanna), ente administrador del espacio, Fuadaproal y la organización de los equipos sociales.

“Cada acción de hoy es un paso más hacia la Suprema Felicidad de la Patria” describe un carrusel de imágenes en la cuenta de Instagram de la institución (@sapannaaragua).

Esto manifestó un día de diversión, compartir vecinal y distracción para la generación de plata, en el marco de la 4T del Plan de la Patria y Plan de la aragüeñidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : SAPANNA