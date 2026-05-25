Gobernadora Joana Sánchez selló 365 días de gestión exitosa

En un programa especial difundido a través de los medios oficiales del estado la mandataria mencionó las metas alcanzadas durante el primer año de gestión que se han destinados a transformar cada rincón del estado Aragua teniendo como referencia el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y el Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- El pasado 25 de mayo de 2025 se confirmó la rotunda victoria de Joana Sánchez en su candidatura a la Gobernación de Aragua. Sánchez, acumuló 285 mil 060 sufragios que la acreditaron como gobernadora del estado Aragua. Desde esa fecha, la mandataria ha logrado consolidar importantes avances en materia de servicios públicos, salud, hábitat, infraestructura, cultura y turismo, sellando así un primer año de gestión exitoso.

A través de la señal de Aragüeña 99.5FM y las pantallas de Telearagua, la gobernadora Sánchez ofreció importantes anuncios destinados a seguir transformando cada rincón del estado Aragua, trabajando de la mano con el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y el Plan de la Aragüeñidad.

En este encuentro especial, la vocera del Pueblo Aragüeño subrayó que la gestión se ha desarrollado sin distinciones de colores políticos y ha logrado atender directamente al pueblo trabajador de Aragua.

SALUD EN ARAGUA

Desde el inicio de su gestión Sánchez y su equipo de gobierno han trabajado a brazo partido con el fin de mejorar toda la infraestructura de salud, haciendo énfasis en el Hospital Central de Maracay (HCM) donde se brinda atención médica a un aproximado de 10 mil personas al mes.

«El HCM como hospital tipo IV no solo recibe a pacientes del estado Aragua, sino de toda la región central del país, los problemas de infraestructura del HCM son de larga data y no se resuelven en un año, requieren un plan con método y seguimiento, a finales de diciembre se entregó por completo el área de emergencia y actualmente se trabaja en resolver problemas de servicios básicos como agua potable y aguas servidas, antes de proceder con la reparación profunda de los consultorios».

Asimismo, la mandataria aragüeña mencionó que el objetivo es fortalecer toda la red de salud pública en los hospitales Tipo III, Ambulatorios y Maternidades que se encuentran en el estado.

Además, mencionó que durante este año se hizo la entrega de seis quirófanos, una unidad de cuidados intensivos y el área de caumatología en el Hospital José Carabaño Tosta, conocido como el Seguro Social de San José.

«Se está tramitando la solicitud para elevar este centro de salud como un hospital tipo IV convirtiéndose en el segundo de esta categoría en la región central del estado».

PREVENCIÓN EN CUENCAS

Por otro lado, con la finalidad de evitar sucesos antrópicos, la mandataria, en perfecta alineación con la Segunda Transformación (2T), y en articulación con los alcaldes y alcaldesas de los 18 municipios, desplegó el Plan Pre Lluvias 2026 con el objetivo de limpiar los ríos como La Trilla, Cumboto, el dique Cari Cari y el río Turmero.

«Iniciamos desde diciembre del 2025 para mitigar riesgos climáticos durante el período de sequía, es por ello que se priorizó la limpieza profunda del sistema hídrico, abarcando ríos, caños, quebradas y estaciones de bombeo de aguas pluviales y servidas».

JUVENTUD DEPORTIVA Y CIENTÍFICA

En esta transmisión, la mandataria aragüeña mencionó que el estado actualmente tiene 330 atletas clasificados, y se proyecta alcanzar una meta de 360 deportistas para los Juegos Nacionales Juveniles, marcando un hito no visto en 10 años.

«También debo mencionar el triunfo del Aragua Fútbol Club, el retorno de Aragua a las canchas del voleibol luego de una década de ausencia y por supuesto las expectativas por la temporada de los Tigres de Aragua».

Por otro lado, la Gobernadora subrayó el logro que alcanzó el semillero científico de Aragua, quienes lograron consolidarse lideres en robótica creativa mención Innovación.

Finalmente, Sánchez instó a la población Aragua a unirse como pueblo sin distinción política, con el objetivo común de seguir potencializando la identidad.

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