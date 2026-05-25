En Mariño se ejecutan obras para prevenir inundaciones y optimizar colectores

CIUDAD MCY.- En el municipio Santiago Mariño avanzan importantes trabajos de infraestructura destinados a mejorar el sistema de drenaje de aguas pluviales y el servicio de aguas servidas en distintas comunidades de la jurisdicción, según informó el alcalde Carlos Guzmán.

Desde la comunidad Mano de Dios, en Samán de Güere, el mandatario local supervisó la construcción de un drenaje de aguas pluviales que busca disminuir las anegaciones e inundaciones durante la temporada de lluvias, beneficiando a numerosas familias de la zona.

A través de sus redes sociales, Guzmán explicó que la obra es ejecutada por las cuadrillas municipales de Vialidad, gracias a los recursos enviados por la gobernadora Joana Sánchez, enmarcados en la Segunda Transformación relacionada con ciudades humanas, servicios públicos e infraestructura.

“Estamos desde la comunidad Mano de Dios donde nos encontramos realizando la construcción del drenaje de aguas pluviales. Ya hemos realizado las pruebas con las lluvias acaecidas en los días anteriores y ya casi estamos a punto de poner en servicio esta tanquilla de captación, donde se ha aumentado la sección de captación de varias comunidades”, expresó.

El alcalde detalló que esta zona había sido catalogada como crítica debido a las constantes anegaciones registradas durante las precipitaciones, por lo que la ampliación del sistema de captación permitirá mejorar el desalojo de las aguas de lluvia y ofrecer mayor calidad de vida a los habitantes.

Asimismo, felicitó a las cuadrillas de Vialidad por los trabajos ejecutados, destacando el acompañamiento y supervisión permanente de las labores que forman parte del plan pre lluvias impulsado en el municipio.

SUSTITUYEN COLECTOR DE 83 METROS LINEALES EN SAMÁN DE GÜERE

De igual forma, el alcalde Carlos Guzmán informó sobre la sustitución de 83 metros lineales de colector con tubería de 10 pulgadas en el callejón Domingo Navarro, también ubicado en Samán de Güere.

Indicó que esta obra ejecutada por los trabajadores de Acueductos y Aguas Servidas de la municipalidad, permitirá optimizar la fluidez de las aguas residuales y atender problemas generados por colectores que ya habían agotado su vida útil.

“Con la llegada de las lluvias se incrementan los reportes de caídas de colectores de aguas servidas. En el callejón Domingo Navarro hicimos la sustitución de 83 metros lineales de tubería de diez pulgadas. Es una obra de envergadura que va a traer calidad de vida a los vecinos y vecinas de este populoso callejón”, afirmó.

Guzmán señaló que estos trabajos se desarrollan siguiendo orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez y de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos en Santiago Mariño.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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