Fundacite Aragua desplegó Gabinete Estadal de Gestión e Integración Territorial

El evento se llevó a cabo en la comuna “Libertadoras y Libertadores de Libertador”, Corredor Agroturístico “La Venus de Tacarigua”

CIUDAD MCY.- En el marco de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación “Dr. Humberto Fernández-Morán”, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en el estado Aragua realizó una jornada del Gabinete Estadal de Gestión e Integración Territorial. El encuentro tuvo lugar en la Gran Base de Paz, ubicada en la comuna “Libertadoras y Libertadores de Libertador, Corredor Agroturistico La Venus de Tacarigua”, del municipio El Libertador.

La actividad contó con la participación activa de voceros de las 11 comunas del territorio, la autoridad municipal de la 6T y el equipo de Fundacite Aragua, en un esfuerzo conjunto por articular las políticas científicas con el poder popular organizado.

La agenda inició con las palabras de bienvenida del responsable de la 6T, concejal del municipio El Libertador, Edgar Edguita Pérez. Seguidamente, se explicó los alcances del programa nacional Semilleros Científicos, dirigido a fomentar vocaciones tempranas en niños, niñas y jóvenes del estado. Posteriormente, Astrid Durán presentó la Dirección Escuela de Chocolatería de la Alba, un espacio que no solo enseña la elaboración del chocolate, sino que también promueve el encadenamiento productivo y económico detrás de la transformación del cacao. También, explicaron el programa Alianza Científico Campesina para la producción sostenible.

A continuación, el médico veterinario Ángel González ofreció una ponencia dinámica e instructiva sobre la cría de cerdos en cama profunda, despertando gran interés entre los asistentes. Posteriormente, Ayerin Pinto explicó el funcionamiento del Registro Nacional de Ciencia y Tecnología (Recitven) y la metodología de proyectos del Mincyt. La jornada continuó con las presentaciones técnicas del Programa Cayapa Heroica y el Nodo S3.

Finalmente, el equipo de Fundacite Aragua subrayó la importancia de la organización comunitaria y la necesidad de contar con promotores de la Gran Misión Ciencia y Tecnología en cada comuna.

PRENSA FUNDACITE

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