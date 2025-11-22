Autoridades prevén cielo parcialmente nublado en gran parte del país

CIUDAD MCY.- En horas de la madrugada y la mañana de este sábado se prevé un cielo parcialmente nublado en gran parte de Venezuela, reseñó una publicación en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), sin embargo, no se descartan precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Falcón, Los Andes y Zulia.

Asimismo, publicó que luego del mediodía, se estima que las condiciones de lluvia se intensifiquen en las regiones de Bolívar, Amazonas y Los Andes, y no se descartan precipitaciones aisladas en zonas montañosas del territorio nacional.

En la Gran Caracas, que incluye los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el patrón climático será de nubosidad fragmentada, donde la mañana será predominantemente despejada y soleada.

No obstante, la inestabilidad atmosférica comenzará a manifestarse en la tarde-noche, cuando el calentamiento diurno y el efecto de la Cordillera de la Costa favorezcan lloviznas débiles y dispersas en la capital y sus alrededores.

