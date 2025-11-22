Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Autoridades prevén cielo parcialmente nublado en gran parte del país

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Nov 22, 2025

CIUDAD MCY.- En horas de la madrugada y la mañana de este sábado se prevé un cielo parcialmente nublado en gran parte de Venezuela, reseñó una publicación en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), sin embargo, no se descartan precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Falcón, Los Andes y Zulia.

Asimismo, publicó que luego del mediodía, se estima que las condiciones de lluvia se intensifiquen en las regiones de Bolívar, Amazonas y Los Andes, y no se descartan precipitaciones aisladas en zonas montañosas del territorio nacional.

En la Gran Caracas, que incluye los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el patrón climático será de nubosidad fragmentada, donde la mañana será predominantemente despejada y soleada.

No obstante, la inestabilidad atmosférica comenzará a manifestarse en la tarde-noche, cuando el calentamiento diurno y el efecto de la Cordillera de la Costa favorezcan lloviznas débiles y dispersas en la capital y sus alrededores.

VTV  |  FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Corposalud favoreció a 60 trabajadores en Jornada gratuita de Pesquisa de Próstata

22 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Venezuela

Autoridades prevén cielo parcialmente nublado en gran parte del país

22 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte
Venezuela

Presidente Maduro recibe propuestas de la FVEU para fortalecer plan defensa de la patria

21 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Instalarán Gobierno Nacional Estudiantil con la juventud venezolana en Miraflores

21 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez